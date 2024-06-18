«Хочется, чтобы не пригодились»: укрытия появляются в удалённом от границы городе

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков рассказал о начале установки модульных укрытий в Старом Осколе. До 23 июня в городе планируют поставить первые 15 конструкций. После этого начнётся размещение укрытий из блока ФБС.
Карта с указанием мест, где будут размещены новые бетонные конструкции, была разработана заранее. Приоритет отдавали пространствам с большим скоплением людей, местам, значительно отдалённым от ближайшего подземного укрытия, и остановочным комплексам. Некоторые предприятия города установили модульные укрытия на своих территориях самостоятельно.
Напомним, что за последние недели в Белгородской области установили более 100 укрытий. Новые модульные конструкции появились не только в Белгороде, но и в приграничных районах и горокругах.