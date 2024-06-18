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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Установка модульного укрытия в Старом Осколе

«Хочется, чтобы не пригодились»: укрытия появляются в удалённом от границы городе

18 июня 2024, 13:10
Фото: скриншот видео из Telegram-канала «Просто Чесноков»
Установка модульного укрытия в Старом Осколе

В Старом Осколе приступили к установке модульных укрытий

В Старом Осколе Белгородской области начали размещать новые защитные «капсулы». О ходе работ рассказал глава администрации Андрей Чесноков.

Глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков рассказал о начале установки модульных укрытий в Старом Осколе. До 23 июня в городе планируют поставить первые 15 конструкций. После этого начнётся размещение укрытий из блока ФБС.

Карта с указанием мест, где будут размещены новые бетонные конструкции, была разработана заранее. Приоритет отдавали пространствам с большим скоплением людей, местам, значительно отдалённым от ближайшего подземного укрытия, и остановочным комплексам. Некоторые предприятия города установили модульные укрытия на своих территориях самостоятельно.

Напомним, что за последние недели в Белгородской области установили более 100 укрытий. Новые модульные конструкции появились не только в Белгороде, но и в приграничных районах и горокругах.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Андрей чесноков#Обстрелы#Укрытия#Модульные укрытия#Защитные капсулы#Бетонные конструкции
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