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Укрытие

Укрытия не будут подготовлены к празднованию Дня города в Черноземье

22 июля 2024, 12:50
Фото: bel.ru
Укрытие

К празднованию Дня города в Орле не закупили укрытий на случай ЧП

В Орле не закупили укрытия ко Дню города, который отмечается 5 августа, сообщает издание «Орелtimes». На аппаратном совещании в администрации замгубернатора Вадим Тарасов поднял вопрос о безопасности жителей в день празднования 81-й годовщины освобождения Орла от фашистов, но ответа не получил.

В Орле так и не установили укрытия на случай чрезвычайных ситуаций ко Дню города. Этот праздник, как и День города в Белгороде, отмечается 5 августа.

О необходимости укрытий говорил заместитель губернатора Вадим Тарасов на аппаратном совещании в областной администрации 22 июля. Он спросил, когда будут закуплены укрытия по поручению губернатора. Ответа на вопрос так и не последовало.

К слову, не объяснили Тарасову и то, как будет происходить эвакуация людей в случае возникновения ЧП.

Напомним, недавно стало известно, что в белгородском приграничье планируют установить более 300 модульных укрытий.

Более 300 модульных укрытий установят в белгородском приграничье
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#День города#Эвакуация#Чп#Орёл#Укрытия
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