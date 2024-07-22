Укрытия не будут подготовлены к празднованию Дня города в Черноземье

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В Орле так и не установили укрытия на случай чрезвычайных ситуаций ко Дню города. Этот праздник, как и День города в Белгороде, отмечается 5 августа.
О необходимости укрытий говорил заместитель губернатора Вадим Тарасов на аппаратном совещании в областной администрации 22 июля. Он спросил, когда будут закуплены укрытия по поручению губернатора. Ответа на вопрос так и не последовало.
К слову, не объяснили Тарасову и то, как будет происходить эвакуация людей в случае возникновения ЧП.
Напомним, недавно стало известно, что в белгородском приграничье планируют установить более 300 модульных укрытий.