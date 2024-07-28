Ещё 120 укрытий появились на улицах белгородского приграничья. Где их установили?

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
В настоящее время предприятия Белгородской области изготавливают новые модульные укрытия: всего планируется произвести 312 штук. Все их разместят в приграничных муниципалитетах региона.
На сегодняшний день из 312 укрытий установили уже 120. Они появились на улицах Грайворонского и Шебекинского округов, а также в других муниципалитетах, ежедневно попадающих под огонь ВСУ.
Напомним, что укрытия активно начали устанавливать в Белгороде ещё весной. Помимо модульных конструкций на остановках и часто посещаемых белгородцами местах, фундаментными блоками и мешками с песком укрепляли остановочные комплексы.
В начале лета в лесах также оборудовали укрытия-«землянки»: углубления в земле обложили брёвнами. На начало июля в Сосновке насчитывалось пять таких укрытий.