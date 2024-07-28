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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В приграничных районах Белгородской области установили 120 укрытий

Ещё 120 укрытий появились на улицах белгородского приграничья. Где их установили?

28 июля 2024, 06:29
Фото: bel.ru

В приграничных районах Белгородской области установили 120 укрытий

В регионе продолжается работа по установке модульных укрытий. 120 новых конструкций уже разместили в Грайворонском и Шебекинском округах. Подробности рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Укрытия

В настоящее время предприятия Белгородской области изготавливают новые модульные укрытия: всего планируется произвести 312 штук. Все их разместят в приграничных муниципалитетах региона.

На сегодняшний день из 312 укрытий установили уже 120. Они появились на улицах Грайворонского и Шебекинского округов, а также в других муниципалитетах, ежедневно попадающих под огонь ВСУ.

Напомним, что укрытия активно начали устанавливать в Белгороде ещё весной. Помимо модульных конструкций на остановках и часто посещаемых белгородцами местах, фундаментными блоками и мешками с песком укрепляли остановочные комплексы.

В начале лета в лесах также оборудовали укрытия-«землянки»: углубления в земле обложили брёвнами. На начало июля в Сосновке насчитывалось пять таких укрытий.

Более 300 модульных укрытий установят в белгородском приграничье
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Укрытия#Модульные укрытия
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