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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

После атаки беспилотников загорелись два дома в Белгородской области (фото тематическое)

Дом белгородцев сгорел после атаки беспилотников

5 августа 2024, 09:53
Фото: 1MI
После атаки беспилотников загорелись два дома в Белгородской области (фото тематическое)

ВСУ ударили по двум населённым пунктам в Белгородской области

Вспыхнули два дома, один из них полностью сгорел. Кроме того, повреждены соцобъект и линия электропередачи.
Сюжет
Обстрел

Краснояружский и Борисовский район подверглись атакам ВСУ. Есть последствия.

В краснояружской Илёк-Пеньковке после атак четырёх дронов вспыхнули два дома. Один из них полностью сгорел. Ещё шестью беспилотниками ВСУ ударили по соцобъекту: в нём выбиты окна, повреждены фасад и кровля.

В Грузском в Борисовском районе после прилёта повреждена линия электропередачи. Из-за этого света временно нет в указанном селе, а также — частично — в Берёзовке. К восстановительным работам приступят после согласования с Минобороны РФ.

Напомним, что в результате обстрела Шебекино сегодня пострадала мирная жительница. Накануне после атак ВСУ ранения в регионе получили пять человек. Одна женщина погибла.

ВСУ вновь атаковали Шебекино: ранена женщина, есть разрушения
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Краснояружский район#Белгород#Обстрел#Приграничье#Грузское#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Дроны#Илёк-Пеньковка
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