Дом белгородцев сгорел после атаки беспилотников

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Краснояружский и Борисовский район подверглись атакам ВСУ. Есть последствия.
В краснояружской Илёк-Пеньковке после атак четырёх дронов вспыхнули два дома. Один из них полностью сгорел. Ещё шестью беспилотниками ВСУ ударили по соцобъекту: в нём выбиты окна, повреждены фасад и кровля.
В Грузском в Борисовском районе после прилёта повреждена линия электропередачи. Из-за этого света временно нет в указанном селе, а также — частично — в Берёзовке. К восстановительным работам приступят после согласования с Минобороны РФ.
Напомним, что в результате обстрела Шебекино сегодня пострадала мирная жительница. Накануне после атак ВСУ ранения в регионе получили пять человек. Одна женщина погибла.