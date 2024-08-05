ВСУ вновь атаковали Шебекино: ранена женщина, есть разрушения

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Есть пострадавшая: мирная жительница получила множественные слепые осколочные ранения ноги. Женщину везут в больницу.
В четырёх многоквартирных домах повреждены окна и фасады. Осколками посекло две машины.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, что только за минувшие сутки в Шебекинском горокруге ранения получили четверо мирных жителей. Одна мирная жительница погибла: в её квартиру влетел дрон и взорвался.