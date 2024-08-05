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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Последствия обстрела Шебекино

ВСУ вновь атаковали Шебекино: ранена женщина, есть разрушения

5 августа 2024, 08:27
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела Шебекино

Женщину ранило после очередного обстрела Шебекино

Пострадавшую везут в больницу. Разрушения есть в многоквартирных домах, посечены автомобили. Информация о последствиях уточняется.
Сюжет
Обстрел

ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Есть пострадавшая: мирная жительница получила множественные слепые осколочные ранения ноги. Женщину везут в больницу.

В четырёх многоквартирных домах повреждены окна и фасады. Осколками посекло две машины.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, что только за минувшие сутки в Шебекинском горокруге ранения получили четверо мирных жителей. Одна мирная жительница погибла: в её квартиру влетел дрон и взорвался.

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