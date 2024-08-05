Диетолог: потребность в сладком может говорить о проблемах с щитовидкой

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал изданию, что желание постоянно есть сладкое может быть вызвано нехваткой сна и различными гормональными изменениями.
Депрессивные состояния и низкая активность щитовидной железы, которая как раз и отвечает за выработку гормонов, тоже влияют на желание съесть что-то сладкое. Это легко объяснить: организму не хватает энергии, которую он вырабатывает сам, поэтому он стремится восполнить её извне.
Как состояние организма влияет на выбор пищи, так и её неправильное потребление сказывается на здоровье человека. Поэтому иногда лечебное голодание может помочь телу очиститься.
Другой врач-диетолог также призвала отказаться от сладкого на ужин.