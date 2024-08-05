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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Желание есть сладкое может быть вызвано проблемами с щитовидной железой

Диетолог: потребность в сладком может говорить о проблемах с щитовидкой

5 августа 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney
Желание есть сладкое может быть вызвано проблемами с щитовидной железой

Желание есть сладкое вызвано нехваткой энергии в организме

Кто не любит сладкое? Но тем, кто не может отказаться от него, стоит знать, что это не только источник быстрого удовольствия. Иногда пристрастие к сладостям может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем, сообщает УтроNews со ссылкой на «Примпресс».

Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал изданию, что желание постоянно есть сладкое может быть вызвано нехваткой сна и различными гормональными изменениями.

Депрессивные состояния и низкая активность щитовидной железы, которая как раз и отвечает за выработку гормонов, тоже влияют на желание съесть что-то сладкое. Это легко объяснить: организму не хватает энергии, которую он вырабатывает сам, поэтому он стремится восполнить её извне.

Как состояние организма влияет на выбор пищи, так и её неправильное потребление сказывается на здоровье человека. Поэтому иногда лечебное голодание может помочь телу очиститься.

Другой врач-диетолог также призвала отказаться от сладкого на ужин.

Врач-диетолог посоветовала отказаться от сладкого на ужин
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#Валерия Колесникова#Энергия#Еда#Сон#Сладкое#Диетолог#Гормоны
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