Диетолог: потребность в сладком может говорить о проблемах с щитовидкой

Желание есть сладкое вызвано нехваткой энергии в организме

Кто не любит сладкое? Но тем, кто не может отказаться от него, стоит знать, что это не только источник быстрого удовольствия. Иногда пристрастие к сладостям может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем, сообщает УтроNews со ссылкой на «Примпресс».