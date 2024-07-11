Каждому белгородцу — по плитке: в регионе за год изготовили 56 тысяч тонн шоколада

По данным регионального органа государственной статистики, в 2023 году в регионе произвели 55,8 тысячи тонн шоколада и продуктов, содержащих какао. Отмечается, что это на 14% больше по сравнению с 2022 годом. Специалисты отметили, что этого количества шоколада хватит, чтобы накормить каждого белгородца одной плиткой.