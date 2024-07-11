Каждому белгородцу — по плитке: в регионе за год изготовили 56 тысяч тонн шоколада

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Всемирный день шоколада стал поводом вспомнить полезные свойства сладости и показатели её производства в Белгородской области.
По данным регионального органа государственной статистики, в 2023 году в регионе произвели 55,8 тысячи тонн шоколада и продуктов, содержащих какао. Отмечается, что это на 14% больше по сравнению с 2022 годом. Специалисты отметили, что этого количества шоколада хватит, чтобы накормить каждого белгородца одной плиткой.
О качествах этого лакомства можно говорить долго. Источник делится, что шоколад содержит в себе элементы, которые помогают успокоить нервы и расслабиться. Кроме этого, его вкус помогает мозгу настроиться на творческую волну и пробуждает интеллектуальную деятельность.
Напомним, что плитка шоколада стала одним из символов специальной военной операции в Белгорогодской области. Шоколадку «Алёшка» в 2022 году посвятили мальчику, который приветствовал российских военных на границе.