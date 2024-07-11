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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Производство шоколада

Каждому белгородцу — по плитке: в регионе за год изготовили 56 тысяч тонн шоколада

11 июля 2024, 07:09
Фото: 1MI
Производство шоколада

Белгородстат рассказал о Всемирном дне шоколада

Сегодня, 11 июля, отмечают Всемирный день шоколада. В честь этого Белгородстат поделился цифрами «сладкого» производства.

Всемирный день шоколада стал поводом вспомнить полезные свойства сладости и показатели её производства в Белгородской области.

По данным регионального органа государственной статистики, в 2023 году в регионе произвели 55,8 тысячи тонн шоколада и продуктов, содержащих какао. Отмечается, что это на 14% больше по сравнению с 2022 годом. Специалисты отметили, что этого количества шоколада хватит, чтобы накормить каждого белгородца одной плиткой.

О качествах этого лакомства можно говорить долго. Источник делится, что шоколад содержит в себе элементы, которые помогают успокоить нервы и расслабиться. Кроме этого, его вкус помогает мозгу настроиться на творческую волну и пробуждает интеллектуальную деятельность.

Напомним, что плитка шоколада стала одним из символов специальной военной операции в Белгорогодской области. Шоколадку «Алёшка» в 2022 году посвятили мальчику, который приветствовал российских военных на границе.

Белгородского мальчика Лёшу изобразили на обёртке шоколада вместо «Алёнки»
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Белгородстат#Производство#Новости Белгорода#Шоколад#Еда#Белгород#Какао
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