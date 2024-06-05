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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Ягоды на стенде Белгородской области на ПМЭФ

Что представлено на стенде Белгородской области на ПМЭФ-2024?

5 июня 2024, 09:48
Фото: Telegram-канал «АиФ | Новости Белгорода»
Ягоды на стенде Белгородской области на ПМЭФ

Посетителей белгородского стенда на ПМЭФ угощают клубникой

С 5 по 8 июня в Северной столице проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Свой стенд представила и Белгородская область. В Сети появились первые фото с региональной площадки.

Белгородская область, как и другие регионы РФ, представила свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме. Фото с места публикуют «Аргументы и факты». На кадрах видны фото военнослужащих. Стенд также минималистично украшен цветами.

Как добавляет РИА «Новости», на белгородской площадке желающих угощают ягодами.

XXVII Петербургский международный экономический форум продлится в Северной столице с 5 по 8 июня. Его тема в этом году звучит как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Напомним, что в 2023 году в оформлении белгородского стенда прослеживались меловые горы. Кроме того, гостям ПМЭФ представили концепцию Белого квартала.

В 2022 году стенд был выполнен в серых тонах: сообщалось, что его выбрали, так как он символизирует спокойствие. Среди прочего участникам форума также показали шоколад «Алёшка».

Ягоды на стенде Белгородской области на ПМЭФЯгоды на стенде Белгородской области на ПМЭФ
Стенд Белгородской области на ПМЭФСтенд Белгородской области на ПМЭФ
Ягоды на стенде Белгородской области на ПМЭФ
Фото: Telegram-канал «АиФ | Новости Белгорода»
О Белом квартале в Белгороде рассказали гостям Петербургского экономического форума
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Ягоды#Белгород#Пмэф#Стенд
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