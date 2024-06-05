Что представлено на стенде Белгородской области на ПМЭФ-2024?

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Белгородская область, как и другие регионы РФ, представила свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме. Фото с места публикуют «Аргументы и факты». На кадрах видны фото военнослужащих. Стенд также минималистично украшен цветами.
Как добавляет РИА «Новости», на белгородской площадке желающих угощают ягодами.
XXVII Петербургский международный экономический форум продлится в Северной столице с 5 по 8 июня. Его тема в этом году звучит как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
Напомним, что в 2023 году в оформлении белгородского стенда прослеживались меловые горы. Кроме того, гостям ПМЭФ представили концепцию Белого квартала.
В 2022 году стенд был выполнен в серых тонах: сообщалось, что его выбрали, так как он символизирует спокойствие. Среди прочего участникам форума также показали шоколад «Алёшка».