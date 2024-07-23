Как недосып может навредить подростку и почему он так важен для нашего мозга?

Важным критерием для развития человеческого интеллекта является и полноценный сон: он важен не только для качественной работы нашего мозга, но и для детального запоминания нового. Ведь не зря многим из нас в детстве предлагали повторить изученный материал, а потом пораньше лечь спать. И всем нам известно выражение «Утро вечера мудренее» (впервые встретить его можно в русских народных сказках), которое носит в себе больше смысла, чем мы думали, будучи маленькими.