Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Учёные выяснили, что подросткам необходим качественный сон, а его длительность должна достигать 9-10 часов ежедневно. Однако в нынешних реалиях это невозможно: чтобы успевать на учёбу и спать нужное количество времени, необходимо засыпать примерно в 20:30, а просыпаться — около семи часов утра. Достигать этого «идеального» сценария очень трудно не только из-за большого количества домашних заданий, но и из-за интернета или компьютерных игр, которым дети тоже уделяют достаточно много внимания.
Отметим, что если ребёнок ложится спать хотя бы в 23:00, то за неделю он теряет около 10-12 часов сна. Если же дети ложатся ещё позже, то и урон, наносимый их сну, увеличивается. В выходные же, утверждают учёные, дети не успевают наверстать «упущенные» за неделю часы.
Сон же является одной их важнейших вещей в нашей жизни, помимо питания и движения: всего мы тратим около 30% своей прожитой жизни на сон. Учёные отметили, что недосып приводит сразу к трём вещам:
Эксперты считают, что проблема с недосыпом среди подростков могла бы наполовину решиться, если бы начало занятий сместили хотя бы на девять утра. Однако это только разговоры: в ближайшее время такой сценарий вряд ли возможен.
Чтобы избежать болезни Альцгеймера, достаточно тренировать свой мозг, не заглядывая каждую секунду в Google, и качественно спать. Советы до банальности просты, но это тот случай, когда именно они и являются гарантией успеха.
Профессор Мохаммед И. Элсмари выпустил свою книгу, где отметил, что люди слишком быстро переключились на использование искусственного интеллекта в ущерб собственному. Учёный уверен, что хоть ИИ и становятся с каждым годом умнее, они всё равно не сравнятся с человеческим мозгом. Высказывание необычно, поскольку Элсмари — всемирно признанный эксперт в области разработки микрочипов и искусственного интеллекта. Но именно это и заставляет поверить в правдивость сказанных им слов.
«Продолжительность использования современных смартфонов составляет около 10 лет, в то время, как здоровый мозг внутри здорового человеческого тела может жить 100 лет и дольше. Ваш мозг — это самый ценный актив, который у вас есть или когда-либо будет. Увеличьте его потенциал и продолжительность жизни, заботясь о нём с раннего возраста, поддерживая его и своё тело здоровыми, чтобы он мог продолжать развиваться», — написал в своей книге эксперт.
Чтобы развивать свой мозг и тем самым снизить риск развития болезни Альцгеймера, достаточно выполнять ежедневные упражнения: например, запоминать расположение предметов или, что ещё лучше, детально изучить карту мира и выучить какой-нибудь иностранный язык.
Важным критерием для развития человеческого интеллекта является и полноценный сон: он важен не только для качественной работы нашего мозга, но и для детального запоминания нового. Ведь не зря многим из нас в детстве предлагали повторить изученный материал, а потом пораньше лечь спать. И всем нам известно выражение «Утро вечера мудренее» (впервые встретить его можно в русских народных сказках), которое носит в себе больше смысла, чем мы думали, будучи маленькими.
Кроме того, эксперт Элсмари предлагает при возможности практиковать и дневной сон, однако эта рекомендация больше направлена на пенсионеров.
Ранее заведующая неврологическим отделением областной клинической больницы святителя Иоасафа Снежана Миланова отметила, что деменцию излечить нельзя, однако можно предотвратить её развитие. Для этого достаточно решать головоломки, изучать новые навыки и читать.