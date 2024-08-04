За сутки Белгородскую область атаковали более 40 беспилотников

В Борисовском районе по населенным пунктам Березовка и Грузское были запущены три беспилотника. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Березовка пострадал мирный житель. В Валуйском округе к селу Новопетровка долетел один беспилотник. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый были осуществлены нападения с помощью одного беспилотника и двух снарядов.