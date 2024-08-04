За сутки Белгородскую область атаковали более 40 беспилотников

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Не менее 40 украинских беспилотников атаковали приграничные районы Белгородской области за последние сутки. Пострадали восемь мирных жителей. В семи приграничных районах Белгородской области были прилёты 85 снарядов, а также были атаки с помощью 40 дронов. Трое из пострадавших попали в больницу. Повреждения были в трёх многоквартирных домах, 59 частных домах, коммерческом объекте и девяти автомобилях.
В Борисовском районе по населенным пунктам Березовка и Грузское были запущены три беспилотника. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Березовка пострадал мирный житель. В Валуйском округе к селу Новопетровка долетел один беспилотник. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый были осуществлены нападения с помощью одного беспилотника и двух снарядов.
В Белгородском районе по 16 населённым пунктам выпустили девять снарядов и 17 дронов. В Грайворонском городском округе сёла обстреливали 46 снарядами и атаковали шестью дронами. В Краснояружском районе по четырём населенным пунктам выпустили 16 снарядов и один беспилотник.
В Шебекинском городском округе по самому Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Графовка и Новая Таволжанка были запущены 11 дронов и 12 снарядов в результате пяти обстрелов.