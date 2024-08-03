Появились кадры последствий последнего обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
ВСУ атаковали частный сектор в Шебекино. После последнего обстрела в городе есть «прилёты» в несколько частных домов.
Местные Telegram-каналы сообщают о пострадавшем, но эту информацию официально не подтверждали.
Upd: по официальной информации, ранены два мирных жителя.
Также кадрами большого задымления делятся жители Старооскольского городского округа. Как сообщают местные, столб дыма поднялся недалеко от сёл Котово и Озёрки.
По предварительной информации горит лес.