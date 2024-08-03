Появились кадры последствий последнего обстрела Белгородской области

Кадры последствий присылают жители Шебекино и Старооскольского округа

Под обстрел ВСУ попали Шебекино и Старооскольский городской округ. Сообщают о двух пострадавших. Есть несколько прилётов в частном секторе, а жители старооскольских сёл Котово и Озёрки делятся кадрами поднимающегося столба дыма.