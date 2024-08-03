bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Последствия последнего обстрела

Появились кадры последствий последнего обстрела Белгородской области

3 августа 2024, 11:03
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия последнего обстрела

Кадры последствий присылают жители Шебекино и Старооскольского округа

Под обстрел ВСУ попали Шебекино и Старооскольский городской округ. Сообщают о двух пострадавших. Есть несколько прилётов в частном секторе, а жители старооскольских сёл Котово и Озёрки делятся кадрами поднимающегося столба дыма.
Сюжет
Обстрел

ВСУ атаковали частный сектор в Шебекино. После последнего обстрела в городе есть «прилёты» в несколько частных домов.

Местные Telegram-каналы сообщают о пострадавшем, но эту информацию официально не подтверждали.

Upd: по официальной информации, ранены два мирных жителя.

Последствия последнего обстрелаПоследствия последнего обстрела
Последствия последнего обстрелаПоследствия последнего обстрела
Последствия последнего обстрелаПоследствия последнего обстрела
Последствия последнего обстрелаПоследствия последнего обстрела
Последствия последнего обстрелаПоследствия последнего обстрела
Последствия последнего обстрелаПоследствия последнего обстрела
Последствия последнего обстрелаПоследствия последнего обстрела
Последствия последнего обстрела
Фото: Telegram-канал "Просто Михаил Шебекино"

Также кадрами большого задымления делятся жители Старооскольского городского округа. Как сообщают местные, столб дыма поднялся недалеко от сёл Котово и Озёрки.

По предварительной информации горит лес.

Столб дыма в Старооскольском округе.Столб дыма в Старооскольском округе.
Столб дыма в Старооскольском округе.Столб дыма в Старооскольском округе.
Столб дыма в Старооскольском округе.Столб дыма в Старооскольском округе.
Столб дыма в Старооскольском округе.Столб дыма в Старооскольском округе.
Столб дыма в Старооскольском округе.
Фото: "Тревожный Старый Оскол"
Мирный житель ранен в результате вчерашних атак на Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском селе несколько улиц остались без света после атаки дронаВодитель ранен после атаки ВСУ на Белгородскую областьДвое мужчин ранены при атаках ВСУ на Шебекино и Ржевку
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Шебекино#Последствия#Обстрел
Подпишитесь
Увеличилось количество пострадавших после обстрела Шебекино
Сегодня, 12:58
Режим работы магазинов и ТЦ в Белгороде снова изменится
Сегодня, 07:09
Юных белгородцев встретили на вокзале в Подмосковье
Сегодня, 08:27
Глава района поздравил белгородцев с Днём ВДВ открыткой с украинским десантником
Вчера, 14:22
«Многое умалчивается»: грайворонцы записали видеообращение к белгородским властям
Вчера, 08:01