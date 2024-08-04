bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Три муниципалитета Белгородской области попали под огонь ВСУ

ВСУ атаковали три белгородских поселения. Что известно о разрушениях?

4 августа 2024, 15:16
Фото: Изображение Midjourney

Три муниципалитета Белгородской области попали под огонь ВСУ

ВСУ продолжают атаковать регион. На этот раз последствия атак зафиксировали в трёх населённых пунктах. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 4 августа, под огнём ВСУ оказались три населённых пункта Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет, однако есть разрушения.

Так, в Шебекино один из прилётов пришёлся на территорию социального обьекта. Повреждения получило остекление и один автобус.

В селе Борки Валуйского округа беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего повреждения получил забор частного домовладения. В селе Петровка Белгородского района сдетонировал дрон, из-за чего в здании сельхозпредприятия выбило стёкла и повредило фасад.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Водитель получил перелом ноги после атаки беспилотника ВСУ на его машину
Узнать подробнее
Читайте также:
В первые дни августа ВСУ снова атакуют Белгородскую область ракетами HimarsБойцы ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» под ВолчанскомВСУ уничтожают дома, гаражи и машины белгородцев с помощью беспилотников
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Водитель получил перелом ноги после атаки беспилотника ВСУ на его машину
Сегодня, 12:08
Не 42, но тоже солидно: в белгородском округе резко вырастет стоимость проезда
Сегодня, 09:31
За час обстрелов Шебекино ранения получили два мирных жителя
Сегодня, 09:49
В первые дни августа ВСУ снова атакуют Белгородскую область ракетами Himars
Сегодня, 08:36
Украла девушка, вернул парень: странная история белгородской совы
Сегодня, 06:47
Женщина погибла после взрыва дрона в квартире в Шебекино
Сегодня, 08:13