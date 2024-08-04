ВСУ атаковали три белгородских поселения. Что известно о разрушениях?

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Сегодня, 4 августа, под огнём ВСУ оказались три населённых пункта Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет, однако есть разрушения.
Так, в Шебекино один из прилётов пришёлся на территорию социального обьекта. Повреждения получило остекление и один автобус.
В селе Борки Валуйского округа беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего повреждения получил забор частного домовладения. В селе Петровка Белгородского района сдетонировал дрон, из-за чего в здании сельхозпредприятия выбило стёкла и повредило фасад.
На местах происшествий работают оперативные службы.