ВСУ уничтожают дома, гаражи и машины белгородцев с помощью беспилотников

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
По предварительной информации, пострадавших в этот раз не было. Но повреждения получили дома, гаражи и машина.
В Борисовском районе в селе Берёзовка дрон взорвался на крыше гаража. Повреждения получил и фасад соседнего дома, выбиты окна. Ещё один беспилотник атаковал пятиквартирный дом — в здании пострадали стены и стёкла.
В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе пробил стену гаража, влетел внутрь и повредил стоявшую внутри машины — посечены двери, стёкла и крыша.
В Шебекинском округе снова целью стал Муром. БПЛА влетел в частный дом, повредив крышу и окна.
Оперативные службы выехали на места происшествий. Последствия взрывов будут уточняться.