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Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

ВСУ уничтожают дома, гаражи и машины белгородцев с помощью беспилотников

ВСУ уничтожают дома, гаражи и машины белгородцев с помощью беспилотников

3 августа 2024, 16:23
Фото: Изображение Midjourney
3 августа дроны-камикадзе атаковали три населённых пункта в белгородском приграничье. Подробности о последствиях сообщил Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших в этот раз не было. Но повреждения получили дома, гаражи и машина.

В Борисовском районе в селе Берёзовка дрон взорвался на крыше гаража. Повреждения получил и фасад соседнего дома, выбиты окна. Ещё один беспилотник атаковал пятиквартирный дом — в здании пострадали стены и стёкла.

В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе пробил стену гаража, влетел внутрь и повредил стоявшую внутри машины — посечены двери, стёкла и крыша.

В Шебекинском округе снова целью стал Муром. БПЛА влетел в частный дом, повредив крышу и окна.

Оперативные службы выехали на места происшествий. Последствия взрывов будут уточняться.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Беспилотник#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#БПЛА
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