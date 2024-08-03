В Белгороде снова было громко: что произошло?

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Около 20:45 в Белгороде и районе раздался очень громкий звук. Позже стало известно, что он связан с работой авиации ВКС России.
А перед ракетной опасностью в небе над Белгородским районом система ПВО сбила несколько украинских беспилотников. Информации о каких-либо последствиях на момент публикации не поступало.
За субботу в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, а также по всей Белгородской области ракетную опасность объявляли десять раз. В Шебекино во время двух обстрелов ранения и повреждения получили шесть мирных жителей. Также пострадала женщина в Борисовском районе после атаки беспилотника.