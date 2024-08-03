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Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Гладков назвал причины громких звуков в Белгороде и районе

В Белгороде снова было громко: что произошло?

3 августа 2024, 18:20
Фото: Изображение Midjourney

Гладков назвал причины громких звуков в Белгороде и районе

Вечером 3 августа жители Белгорода и Белгородского района услышали в небе громкий звук, похожий на взрыв. Также читатели Бел.Ру сообщали о взрывах за мгновения до объявления ракетной опасности. Что произошло, рассказал губернатор Белгородской области.
Сюжет
Пво

Около 20:45 в Белгороде и районе раздался очень громкий звук. Позже стало известно, что он связан с работой авиации ВКС России.

А перед ракетной опасностью в небе над Белгородским районом система ПВО сбила несколько украинских беспилотников. Информации о каких-либо последствиях на момент публикации не поступало.

За субботу в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, а также по всей Белгородской области ракетную опасность объявляли десять раз. В Шебекино во время двух обстрелов ранения и повреждения получили шесть мирных жителей. Также пострадала женщина в Борисовском районе после атаки беспилотника.

Видео: Изображение Midjourney
После недолго затишья в Белгороде вновь громко
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#Евгений Грицков#Видео#Пво#Белгород#Беспилотники#Громкие звуки в Белгороде#ВКС РФ
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