В Белгороде снова было громко: что произошло?

За субботу в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, а также по всей Белгородской области ракетную опасность объявляли десять раз. В Шебекино во время двух обстрелов ранения и повреждения получили шесть мирных жителей. Также пострадала женщина в Борисовском районе после атаки беспилотника.