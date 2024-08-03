После недолго затишья в Белгороде вновь громко

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
За последние сутки в Белгородской области было зафиксировано пять ракетных опасностей. Последняя из них была объявлена в 13:18. Примерно в это же время над столицей региона были слышны взрывы — сработала система противовоздушной обороны.
Жители Белгорода стали присылать в редакцию Бел.Ру фото, на которых запечатлено, как в небе быстро исчезают небольшие облачка, похожие на следы от работы ПВО.
О последствиях на земле на данный момент не сообщалось.