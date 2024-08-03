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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Следы в небе над Белгородом

После недолго затишья в Белгороде вновь громко

3 августа 2024, 10:34
Фото: bel.ru
Следы в небе над Белгородом

Силы ПВО сбили несколько целей в небе над Белгородом

Только жителям начало казаться, что в Белгороде становится спокойнее, как вот уже второй день в городе не прекращает звучать сирена ракетной опасности. Уже пять раз объявляли тревогу в регионе за сегодняшний день. О последствиях на земле информации на данный момент нет.

За последние сутки в Белгородской области было зафиксировано пять ракетных опасностей. Последняя из них была объявлена в 13:18. Примерно в это же время над столицей региона были слышны взрывы — сработала система противовоздушной обороны.

Жители Белгорода стали присылать в редакцию Бел.Ру фото, на которых запечатлено, как в небе быстро исчезают небольшие облачка, похожие на следы от работы ПВО.

О последствиях на земле на данный момент не сообщалось.

В Белгороде прогремели взрывы, на небе следы от работы ПВО
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Тревога#Ракетная опасность#Система противовоздушной обороны
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