После недолго затишья в Белгороде вновь громко

Силы ПВО сбили несколько целей в небе над Белгородом

Только жителям начало казаться, что в Белгороде становится спокойнее, как вот уже второй день в городе не прекращает звучать сирена ракетной опасности. Уже пять раз объявляли тревогу в регионе за сегодняшний день. О последствиях на земле информации на данный момент нет.