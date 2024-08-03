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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Два мирных жителя ранены в Белгородской области из-за «прилёта»

Мужчина и женщина пострадали в результате последней атаки на Шебекино

3 августа 2024, 11:18
Фото: Антон Засимов / 1MI

Два мирных жителя ранены в Белгородской области из-за «прилёта»

ВСУ атаковали частный сектор в Шебекино. Пострадали два мирных жителя: мужчина и женщина. Разрушения зафиксированы в частных домах, одном многоквартирном доме и других зданиях. Повреждены линии электро- и газоснабжения.
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Обстрел

В результате «прилёта» боеприпаса ранены мужчина и женщина. У мужчины осколочные ранения лица, а у женщины прибывшие на место происшествия медики диагностировали минно-взрывную травму, ранение левой голени, правого бедра и грудной клетки.

Пострадавших уже доставили в Шебекинскую Центральную районную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

На данный момент в городе есть разрушения в шести частных домовладениях, одной многоэтажке и коммерческом объекте. Также осколками посечён один автомобиль, повреждены линии газо- и электроснабжения.

Напомним, что сегодня утром также пострадал водитель легкового автомобиля в Белгородском районе.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Шебекино#Обстрел#Повреждения#Ранения#Домовладения#Шебекинская ЦРБ#Мирные жители
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