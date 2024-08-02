Геннадий Алёхин: на подлёте к Белгороду сбили две американских ракеты Himars

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
По словам военного эксперта, к Белгороду вторые сутки летят одиночные ракеты со стороны Украины. Около 10 часов утра 2 августа ПВО поразила две ракеты американского РСЗО Himars. Также ВСУ атакуют белгородское приграничье беспилотниками.
«ВСУ бьют по российским приграничным населённым пунктам и днём, и ночью. Горят жилые дома. Враг разрушает мелкие и средние, в основном — сельхозпредприятия, бьёт по энергетическим структурам», — рассказал Алёхин.
Курскую область обстреливали с применением противокорабельных ракет «Нептун».
Также эксперт рассказал о ходе военных действий в Харьковской области за границей Белгородской. У Липцов ВСУ снизили накал атак, ВС РФ проводят контратаки. В Волчанске бои идут в самом городе и в лесах у рек Северский Донец и Волчья. Украинские войска укрепляются в Печенегах, Старом Салтове, Чугуеве. В последнем наблюдается скопление инженеров-фортификаторов НАТО — из Франции, Польши, США.
В Харькове под ударами российских военных остаются точки перегрузки и выгрузки ВСУ.
В Белгороде, районе и по всей Белгородской области за два дня августа несколько раз объявляли ракетную опасность. Под постоянным ударом находится Шебекино — его обстреливают с применением артиллерии, РСЗО и атакуют беспилотниками.