Геннадий Алёхин: на подлёте к Белгороду сбили две американских ракеты Himars

Также эксперт рассказал о ходе военных действий в Харьковской области за границей Белгородской. У Липцов ВСУ снизили накал атак, ВС РФ проводят контратаки. В Волчанске бои идут в самом городе и в лесах у рек Северский Донец и Волчья. Украинские войска укрепляются в Печенегах, Старом Салтове, Чугуеве. В последнем наблюдается скопление инженеров-фортификаторов НАТО — из Франции, Польши, США.