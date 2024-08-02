bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Геннадий Алёхин: на подлёте к Белгороду сбили две американских ракеты Himars

Геннадий Алёхин: на подлёте к Белгороду сбили две американских ракеты Himars

2 августа 2024, 08:58
Фото: bel.ru
Утром ПВО сбило два снаряда американского РСЗО в Белгородской области, сообщил Геннадий Алёхин для Telegram-канала «Сладков+».

По словам военного эксперта, к Белгороду вторые сутки летят одиночные ракеты со стороны Украины. Около 10 часов утра 2 августа ПВО поразила две ракеты американского РСЗО Himars. Также ВСУ атакуют белгородское приграничье беспилотниками.

«ВСУ бьют по российским приграничным населённым пунктам и днём, и ночью. Горят жилые дома. Враг разрушает мелкие и средние, в основном — сельхозпредприятия, бьёт по энергетическим структурам», — рассказал Алёхин.

Курскую область обстреливали с применением противокорабельных ракет «Нептун».

Также эксперт рассказал о ходе военных действий в Харьковской области за границей Белгородской. У Липцов ВСУ снизили накал атак, ВС РФ проводят контратаки. В Волчанске бои идут в самом городе и в лесах у рек Северский Донец и Волчья. Украинские войска укрепляются в Печенегах, Старом Салтове, Чугуеве. В последнем наблюдается скопление инженеров-фортификаторов НАТО — из Франции, Польши, США.

В Харькове под ударами российских военных остаются точки перегрузки и выгрузки ВСУ.

В Белгороде, районе и по всей Белгородской области за два дня августа несколько раз объявляли ракетную опасность. Под постоянным ударом находится Шебекино — его обстреливают с применением артиллерии, РСЗО и атакуют беспилотниками.

При ударе ракеты HIMARS в Белгородской области погиб инструктор народной дружины
Узнать подробнее
Читайте также:
Захарова: ВСУ атаковали Белгород из РСЗО HIMARS сразу после разрешения СШАНа Украине подтвердили, что использовали РСЗО HIMARS для ударов по БелгородуИз огорода белгородца вывезли разгонный блок. Он похож на часть ракеты для HIMARS
#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Приграничье#Геннадий Алёхин#HIMARS#СВО#Атака ВСУ
Подпишитесь
«Олимпиада что ли?» Белгородцы не оценили дизайн праздничных флагов ко Дню города
Сегодня, 07:21
Белгородские аграрии трижды стали целью беспилотников ВСУ с утра
Сегодня, 10:08
Уволенная со скандалом из белгородского правительства Зубарева покинула пост в Курске
Сегодня, 07:07
«Многое умалчивается»: грайворонцы записали видеообращение к белгородским властям
Сегодня, 08:01
День города Белгорода — 2024: афиша мероприятий, будет ли салют
Сегодня, 06:00
«Трансюжстрой» дарит полмиллиона на покупку квартиры в ЖК «Луч»
Сегодня, 06:53