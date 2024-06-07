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Published Сегодня, 08:43

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Updated Сегодня, 08:45

Захарова: ВСУ атаковали Белгород из РСЗО HIMARS сразу после разрешения США

Захарова: ВСУ атаковали Белгород из РСЗО HIMARS сразу после разрешения США

7 июня 2024, 08:43
Фото: 1MI
Удар ВСУ нанесли спустя несколько часов после разрешения, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС. Атака при этом пришлась на жилые кварталы.

Как заявила Мария Захарова, ВСУ через несколько часов после получения разрешения госсекретаря США Энтони Блинкена на удары по России атаковали жилые кварталы Белгорода с помощью американских систем залпового огня HIMARS.

Официальный представитель МИД РФ также добавила, что Вашингтон не сможет избежать ответственности за разрешение Украине наносить удары по территории России американским оружием, цитирует РИА «Новости».

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ атаковали областной центр и семь приграничных районов. Травмы получили четыре человека. Зафиксированы различные разрушения.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#HIMARS#СВО#Атака ВСУ#Мария Захарова
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