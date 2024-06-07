Захарова: ВСУ атаковали Белгород из РСЗО HIMARS сразу после разрешения США

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Как заявила Мария Захарова, ВСУ через несколько часов после получения разрешения госсекретаря США Энтони Блинкена на удары по России атаковали жилые кварталы Белгорода с помощью американских систем залпового огня HIMARS.
Официальный представитель МИД РФ также добавила, что Вашингтон не сможет избежать ответственности за разрешение Украине наносить удары по территории России американским оружием, цитирует РИА «Новости».
Напомним, что за минувшие сутки ВСУ атаковали областной центр и семь приграничных районов. Травмы получили четыре человека. Зафиксированы различные разрушения.