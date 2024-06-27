При ударе ракеты HIMARS в Белгородской области погиб инструктор народной дружины

В тот день мужчина по имени Алексей попал в зону ракетного обстрела: по месту дислокации его подразделения ВСУ ударили американской ракетой M142 HIMARS. Алексей по специальности был инженером-сапёром, в дружине он не только обучал добровольцев, но и принимал активное участие в СВО.