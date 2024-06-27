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Под Белгородом при обстреле погиб инструктор орловской народной дружины

При ударе ракеты HIMARS в Белгородской области погиб инструктор народной дружины

27 июня 2024, 06:56
Фото: 1MI

Под Белгородом при обстреле погиб инструктор орловской народной дружины

Алексей был инженером-сапёром, в Белгородскую область он отправился для выполнения боевых задач. В понедельник, 24 июня, по его подразделению ударили ВСУ. Мужчина погиб, сообщили журналисты «Орелtimes».

В понедельник, 24 июня, при обстреле Белгородской области погиб инструктор народной дружины «Бригада Катукова», расположенной в Орловской области. В регион он приехал, чтобы выполнить служебно-боевые задачи в приграничье.

В тот день мужчина по имени Алексей попал в зону ракетного обстрела: по месту дислокации его подразделения ВСУ ударили американской ракетой M142 HIMARS. Алексей по специальности был инженером-сапёром, в дружине он не только обучал добровольцев, но и принимал активное участие в СВО.

«Алексей за период своей преподавательской деятельности обучил более 800 дружинников из „Бригады Катукова“ азам инженерно-сапёрного дела. Он был экспертом в этой области. Начиная с февраля 2024 года, лично Алексеем было уничтожено два танка противника, пять БМП M2 „Брэдли“, иные различные единицы техники противника и несколько десятков человек личного состава», — отметили в «Бригаде Катукова».

Алексея не раз награждали: он отмечен медалями «За храбрость» и «За воинскую доблесть» II степени.

Командиры дружины отметил, что 24 июня потерял близкого друга, а «Родина — достойного сына и офицера».

Погибший инструкторПогибший инструктор
Погибший инструктор
Фото: Народная дружина «Бригада Катукова»
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