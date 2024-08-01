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Published Сегодня, 19:01

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Дружинник получил ранения при ликвидации пожара после атаки дронов в приграничье

Шесть населённых пунктов белгородского приграничья остались без света из-за обстрела

1 августа 2024, 19:01
Фото: Изображение Midjourney

Дружинник получил ранения при ликвидации пожара после атаки дронов в приграничье

Четыре населённых пункта Белгородской области попали под атаки беспилотников. Повреждения есть в Краснояружском районе, Волоконовском районе и в Шебекино. При тушении пожара в одном из атакованных сёл дружинник получил ранения.
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Пожар

Опять ВСУ атакуют населённые пункты Белгородской области. Под обстрел попали четыре поселения.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района беспилотниками атакованы два социальных объекта. Один из объектов загорелся после атаки FPV-дрона. Его тушили члены народной дружины. Один из дружинников поранил руки при тушении. Медицинская помощь была оказана на месте. Он отказался от госпитализации. На второе здание сбросили взрывное устройство с дрона. Повреждены кровля и остекление.

В Волоконовском районе под обстрел попали село Тишанка и хутор Шаховка. Из-за атаки была повреждена линия электропередач. Без света остаются шесть населённых пунктов: села Тишанка и Новое, хутора Шаховка, Григорьевка, Верный и Бочанка. К восстановлению аварийные службы приступят в ближайшее время.

В Шебекино дрон повредил кровлю частного дома.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Дружина#Тишанка#Частный дом#Обстрел#ВСУ#Электропередача#Беспилотники#Аварийные службы#Атаки#FPV-дрон
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