Шесть населённых пунктов белгородского приграничья остались без света из-за обстрела

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Опять ВСУ атакуют населённые пункты Белгородской области. Под обстрел попали четыре поселения.
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района беспилотниками атакованы два социальных объекта. Один из объектов загорелся после атаки FPV-дрона. Его тушили члены народной дружины. Один из дружинников поранил руки при тушении. Медицинская помощь была оказана на месте. Он отказался от госпитализации. На второе здание сбросили взрывное устройство с дрона. Повреждены кровля и остекление.
В Волоконовском районе под обстрел попали село Тишанка и хутор Шаховка. Из-за атаки была повреждена линия электропередач. Без света остаются шесть населённых пунктов: села Тишанка и Новое, хутора Шаховка, Григорьевка, Верный и Бочанка. К восстановлению аварийные службы приступят в ближайшее время.
В Шебекино дрон повредил кровлю частного дома.