Шесть населённых пунктов белгородского приграничья остались без света из-за обстрела

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района беспилотниками атакованы два социальных объекта. Один из объектов загорелся после атаки FPV-дрона. Его тушили члены народной дружины. Один из дружинников поранил руки при тушении. Медицинская помощь была оказана на месте. Он отказался от госпитализации. На второе здание сбросили взрывное устройство с дрона. Повреждены кровля и остекление.