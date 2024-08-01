Два дома загорелись после атак беспилотников на Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В ночь с 31 июля на 1 августа ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. Ночью под удар попал посёлок Борисовка, там беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом.
В результате атаки произошло возгорание кровли. Жители ещё до приезда пожарных приступили к тушению огня, но полностью ликвидировать его смогли уже сотрудники МЧС.
Утром ещё три населённых пункта были атакованы с помощью БПЛА. В Шебекино из-за сброса взрывного устройства на территории частного домовладения выбило окна, повреждены стена надворной постройки и забор.
В селе Нежеголь Шебекинского округа два FPV-дрона атаковали частный сектор: в двух домах выбиты окна, а в одном также пробило кровлю.
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района из-за взрыва беспилотника загорелся частный дом. Пожарные расчёты уже ликвидировали возгорание.
Предварительно, пострадавших среди мирного населения нет, но информация о последствиях уточняется.
Напомним, что вчера в нескольких сёлах после атаки БПЛА возникли проблемы с электричеством, а в Шебекино загорелась кровля МКД после атаки на город кассетными боеприпасами.