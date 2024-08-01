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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Последствия утренней атаки

Два дома загорелись после атак беспилотников на Белгородскую область

1 августа 2024, 06:36
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия утренней атаки

Четыре населённых пункта в Белгородской области попали под удар БПЛА

Последний месяц лета начался для белгородцев неспокойно. За ночь ВСУ дважды атаковали регион. Под обстрел попали четыре населённых пункта. В некоторых домах начался пожар.
Сюжет
Пожар

В ночь с 31 июля на 1 августа ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. Ночью под удар попал посёлок Борисовка, там беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом.

В результате атаки произошло возгорание кровли. Жители ещё до приезда пожарных приступили к тушению огня, но полностью ликвидировать его смогли уже сотрудники МЧС.

Утром ещё три населённых пункта были атакованы с помощью БПЛА. В Шебекино из-за сброса взрывного устройства на территории частного домовладения выбило окна, повреждены стена надворной постройки и забор.

В селе Нежеголь Шебекинского округа два FPV-дрона атаковали частный сектор: в двух домах выбиты окна, а в одном также пробило кровлю.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района из-за взрыва беспилотника загорелся частный дом. Пожарные расчёты уже ликвидировали возгорание.

Предварительно, пострадавших среди мирного населения нет, но информация о последствиях уточняется.

Напомним, что вчера в нескольких сёлах после атаки БПЛА возникли проблемы с электричеством, а в Шебекино загорелась кровля МКД после атаки на город кассетными боеприпасами.

Последствия утренней атакиПоследствия утренней атаки
Последствия ночной атаки Последствия ночной атаки
Последствия ночной атаки Последствия ночной атаки
Последствия ночной атакиПоследствия ночной атаки
Последствия утренней атаки
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В семи белгородских сёлах возникли проблемы со светом после атаки беспилотников
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Пожар#Шебекино#Нежеголь#Борисовка#Беспилотник#Краснояружский район#Белгород#FPV-дрон
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