«Почему засады на дроны не делаем?» Военкор выступил с предложением по Белгородчине

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Известный военный корреспондент Александр Сладков высказался о ситуации с атаками украинских дронов на Белгородскую область. Он предлагает привлекать охотников со всей России для уничтожения БПЛА в приграничье.
Военкор считает, что охотников-добровольцев можно привлекать в приграничный регион «вахтой». От них в свою очередь потребуется организовать засаду на украинские дроны.
Поделился Сладков и размышлениями о том, как вознаграждать таких охотников.
С командировочными расходами, с денежной выплатой за каждый сбитый коптер, и предоставление статуса участника боевых действий за ранение, и выплата родственникам за гибель. Ну и госнаграда каждому, кто собьёт от 10 коптеров.
Александр Сладков
Военкор добавил, что написанное выше — лишь «размышления, а не наставления», но при этом он будет рад, «если такая мысль окажется полезной».
Напомним, что в Белгородской области работают отряды самообороны. Они проходят специальную военную подготовку и так же мужественно становятся на защиту родных рубежей, как профессиональные военные. В том числе бойцы самообороны сбивают вражеские коптеры.
К сожалению, и среди бойцов бывают потери. Так, в начале июля стало известно о погибшем 24-летнем участнике теробороны Андрее. Он выполнял боевые задачи. Его товарищ получил ранения и был госпитализирован.