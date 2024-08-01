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Беспилотники

«Почему засады на дроны не делаем?» Военкор выступил с предложением по Белгородчине

1 августа 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Военкор Сладков предложил способ борьбы с дронами ВСУ в Белгородской области

Александр Сладков в своём Telegram-канале поделился слухами о том, что ВСУ набрали новый состав операторов БПЛА для атак на Белгородскую область. Он предложил привлечь к сбитию дронов на границе Белгородской области охотников-добровольцев.

Известный военный корреспондент Александр Сладков высказался о ситуации с атаками украинских дронов на Белгородскую область. Он предлагает привлекать охотников со всей России для уничтожения БПЛА в приграничье.

Военкор считает, что охотников-добровольцев можно привлекать в приграничный регион «вахтой». От них в свою очередь потребуется организовать засаду на украинские дроны.

Поделился Сладков и размышлениями о том, как вознаграждать таких охотников.

С командировочными расходами, с денежной выплатой за каждый сбитый коптер, и предоставление статуса участника боевых действий за ранение, и выплата родственникам за гибель. Ну и госнаграда каждому, кто собьёт от 10 коптеров.
Александр Сладков

Военкор добавил, что написанное выше — лишь «размышления, а не наставления», но при этом он будет рад, «если такая мысль окажется полезной».

Напомним, что в Белгородской области работают отряды самообороны. Они проходят специальную военную подготовку и так же мужественно становятся на защиту родных рубежей, как профессиональные военные. В том числе бойцы самообороны сбивают вражеские коптеры.

К сожалению, и среди бойцов бывают потери. Так, в начале июля стало известно о погибшем 24-летнем участнике теробороны Андрее. Он выполнял боевые задачи. Его товарищ получил ранения и был госпитализирован.

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