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Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В Белгородской области погиб боец теробороны, ещё один пострадал

В Белгородской области погиб боец теробороны, ещё один пострадал

3 июля 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney
При выполнении боевых задач погиб сотрудник теробороны, ещё один боец получил травму.

При исполнении боевых задач погиб боец белгородской территориальной самообороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Андрею было 24 года. Его боевой товарищ, находившийся рядом с погибшим, тоже пострадал. У него баротравма. Он был доставлен в городскую больницу Белгорода №2. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

«От лица всех жителей Белгородской области, от себя лично хочу сказать самые искренние слова соболезнования его родителям, младшей сестре, родным и близким… Мы всегда будем помнить Андрея как настоящего защитника своей Родины», — написал в социальных сетях губернатор.
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Соболезнования#Вячеслав Гладков#Территориальная самооборона#Баротравма
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