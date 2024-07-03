В Белгородской области погиб боец теробороны, ещё один пострадал

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
При исполнении боевых задач погиб боец белгородской территориальной самообороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Андрею было 24 года. Его боевой товарищ, находившийся рядом с погибшим, тоже пострадал. У него баротравма. Он был доставлен в городскую больницу Белгорода №2. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
«От лица всех жителей Белгородской области, от себя лично хочу сказать самые искренние слова соболезнования его родителям, младшей сестре, родным и близким… Мы всегда будем помнить Андрея как настоящего защитника своей Родины», — написал в социальных сетях губернатор.