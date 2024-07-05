В оперштабе ответили, почему редко рассказывают о работе белгородской самообороны

В оперштабе Белгорода объяснили выбор формата информирования населения

Белгородец спросил о том, почему, пока в Безымено горят дома, бойцы теробороны «сидят и не знают, чем заняться», и почему в регионе население информируют о сбитии дронов и БПЛА не так, как в Курской области — с указанием точного времени. Ему ответил оперштаб.

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