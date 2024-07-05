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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

В оперштабе Белгорода объяснили выбор формата информирования населения

В оперштабе ответили, почему редко рассказывают о работе белгородской самообороны

5 июля 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney

В оперштабе Белгорода объяснили выбор формата информирования населения

Белгородец спросил о том, почему, пока в Безымено горят дома, бойцы теробороны «сидят и не знают, чем заняться», и почему в регионе население информируют о сбитии дронов и БПЛА не так, как в Курской области — с указанием точного времени. Ему ответил оперштаб.
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СВО

В комментариях к публикации губернатора Вячеслава Гладкова о количестве атак на Белгородской области за 4 июля высказался один из местных жителей. Мужчина возмутился, что, пока в селе Безымено Грайворонского городского округа горят дома, бойцы территориальной обороны «сидят под берёзами в шлёпанцах на босу ногу и не знают, чем заняться».

«Где охотники за дронами? В Курской области в сводках сообщают, сколько сбито дронов силами терробороны с указанием даты», — написал Павел.

Белгородский оперштаб ответил мужчине. В управлении региональной безопасности пояснили, что бойцы белгородской территориальной самообороны ежедневно обеспечивают безопасность мирных жителей. Они первыми приходят на помощь днём и ночью, охраняют улицы и дома, сбивают вражеские дроны, спасают раненых, помогают им, ликвидируют последствия атак и тушат пожары.

Каждый регион самостоятельно выбирает формат информирования. Исключительно в целях безопасности правительством Белгородской области и губернатором принято решение не раскрывать в ежедневном формате дислокацию и работу войск ВС РФ и бойцов самообороны.
оперштаб

В ведомстве также напомнили, что при выполнении боевых задач уже погибло несколько бойцов белгородской самообороны.

Один из бойцов погиб в среду, 3 июля, во время очередной атаки ВСУ на Белгородскую область. Он скончался на месте от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Ещё один боец был ранен, его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

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