В оперштабе ответили, почему редко рассказывают о работе белгородской самообороны

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В комментариях к публикации губернатора Вячеслава Гладкова о количестве атак на Белгородской области за 4 июля высказался один из местных жителей. Мужчина возмутился, что, пока в селе Безымено Грайворонского городского округа горят дома, бойцы территориальной обороны «сидят под берёзами в шлёпанцах на босу ногу и не знают, чем заняться».
«Где охотники за дронами? В Курской области в сводках сообщают, сколько сбито дронов силами терробороны с указанием даты», — написал Павел.
Белгородский оперштаб ответил мужчине. В управлении региональной безопасности пояснили, что бойцы белгородской территориальной самообороны ежедневно обеспечивают безопасность мирных жителей. Они первыми приходят на помощь днём и ночью, охраняют улицы и дома, сбивают вражеские дроны, спасают раненых, помогают им, ликвидируют последствия атак и тушат пожары.
Каждый регион самостоятельно выбирает формат информирования. Исключительно в целях безопасности правительством Белгородской области и губернатором принято решение не раскрывать в ежедневном формате дислокацию и работу войск ВС РФ и бойцов самообороны.
оперштаб
В ведомстве также напомнили, что при выполнении боевых задач уже погибло несколько бойцов белгородской самообороны.
Один из бойцов погиб в среду, 3 июля, во время очередной атаки ВСУ на Белгородскую область. Он скончался на месте от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Ещё один боец был ранен, его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.