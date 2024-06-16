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Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

59 бойцов теробороны Белгородской области получили медали

59 бойцов теробороны Белгородской области получили медали

16 июня 2024, 14:58
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков вручил сотрудникам территориальной обороны Грайворонского округа региональные и ведомственные медали.

Сотрудникам белгородской территориальной обороны вручил награды губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

59 бойцов из Грайворонского городского округа получили региональные и ведомственные медали, включая награду «За заслуги перед Землёй Белгородской» II степени. Бойцы могут получить награды Минобороны, МДВ и Росгвардии.

Бойцы теробророны помогали жителям городского округа во время сильных обстрелов. Они вывозили людей и помогали тем, кто оставался в округе.

Напомним, что в белгородской самообороне числятся около 6 тысяч бойцов. Участников самообороны обеспечили летней, зимней, осенней формой, оборудованием, автомобилями и снаряжением.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Новости Белгорода#Вячеслав Гладков#Грайворонский городской округ#Самооборона#СВО#Территориальная оборона
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