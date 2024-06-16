59 бойцов теробороны Белгородской области получили медали

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Сотрудникам белгородской территориальной обороны вручил награды губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
59 бойцов из Грайворонского городского округа получили региональные и ведомственные медали, включая награду «За заслуги перед Землёй Белгородской» II степени. Бойцы могут получить награды Минобороны, МДВ и Росгвардии.
Бойцы теробророны помогали жителям городского округа во время сильных обстрелов. Они вывозили людей и помогали тем, кто оставался в округе.
Напомним, что в белгородской самообороне числятся около 6 тысяч бойцов. Участников самообороны обеспечили летней, зимней, осенней формой, оборудованием, автомобилями и снаряжением.