В белгородскую самооборону вошло порядка 6000 бойцов

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
По словам губернатора, события в Грайвороне и Шебекино показали, насколько было правильным и оправданным решение о создании самообороны. Гладков выразил благодарность депутатам областной думы и Госдумы за участие в этом процессе.
Он отметил, что участников самообороны обеспечили летней, зимней, осенней формой, оборудованием, автомобилями и снаряжением.
В 2023 году мы сформировали второй полк белгородской самообороны. Сейчас у нас практически 6000 человек. Это люди, которые в свободное время от основной работы занимаются защитой нашей земли.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что сегодня многие бойцы награждены медали Минобороны, МДВ и Росгвардии за выполнение боевых задач. Есть раненые и есть погибшие.