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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В белгородскую самооборону вошло порядка 6000 бойцов

В белгородскую самооборону вошло порядка 6000 бойцов

14 июня 2024, 12:41
Фото: bel.ru
Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков во время выступления перед депутатами белгородской облдумы. Он также отметил, что многие бойцы награждены медали Минобороны, МДВ и Росгвардии.

По словам губернатора, события в Грайвороне и Шебекино показали, насколько было правильным и оправданным решение о создании самообороны. Гладков выразил благодарность депутатам областной думы и Госдумы за участие в этом процессе.

Он отметил, что участников самообороны обеспечили летней, зимней, осенней формой, оборудованием, автомобилями и снаряжением.

В 2023 году мы сформировали второй полк белгородской самообороны. Сейчас у нас практически 6000 человек. Это люди, которые в свободное время от основной работы занимаются защитой нашей земли.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что сегодня многие бойцы награждены медали Минобороны, МДВ и Росгвардии за выполнение боевых задач. Есть раненые и есть погибшие.

В Белгородской области наградят отличившихся бойцов самообороны
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