Отряды теробороны решили создать в регионе ЦФО

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В Орловской области по инициативе жителей региона решили создать отряды теробороны. Предложение орловцев поддержал губернатор Андрей Клычков, пишет издание.
По словам Клычкова, Орловская область хоть и не приграничный регион, но находится в состоянии повышенной готовности в связи с ситуацией в Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областях. В связи с этим властям поступают обращения с просьбой организовать гражданский тыл, подготовиться, пройти начальную медицинскую и тактическую подготовку, научиться пользоваться оружием.
«Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми», — отметил Андрей Клычков.
Пока глава региона планирует провести совещание в рамках оперативного штаба с силовым блоком по организации полигона. После этого желающие смогут присоединиться к отрядам.