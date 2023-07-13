Отряды теробороны решили создать в регионе ЦФО

По словам Клычкова, Орловская область хоть и не приграничный регион, но находится в состоянии повышенной готовности в связи с ситуацией в Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областях. В связи с этим властям поступают обращения с просьбой организовать гражданский тыл, подготовиться, пройти начальную медицинскую и тактическую подготовку, научиться пользоваться оружием.