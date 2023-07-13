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Отряды теробороны решили создать в регионе ЦФО

13 июля 2023, 14:16
Фото: 1MI
Отряды решили создать в Орловской области по инициативе жителей. Их поддержал губернатор Андрей Клычков, пишет «Орелtimes».

В Орловской области по инициативе жителей региона решили создать отряды теробороны. Предложение орловцев поддержал губернатор Андрей Клычков, пишет издание.

По словам Клычкова, Орловская область хоть и не приграничный регион, но находится в состоянии повышенной готовности в связи с ситуацией в Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областях. В связи с этим властям поступают обращения с просьбой организовать гражданский тыл, подготовиться, пройти начальную медицинскую и тактическую подготовку, научиться пользоваться оружием.

«Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми», — отметил Андрей Клычков.

Пока глава региона планирует провести совещание в рамках оперативного штаба с силовым блоком по организации полигона. После этого желающие смогут присоединиться к отрядам.

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#Наталья Корявых#Орловская область#Андрей Клычков#Общество#Тероборона#Самооборона#Инициатива жителей
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