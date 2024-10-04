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Александр сладков

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2024
Курский сценарий повторится? Что военкор думает о возможном нападении ВСУ на Брянск
Военкор Александр Сладков высказал мнение, могут ли ВСУ напасть на Брянскую область так же, как и несколько месяцев назад — на Курскую. Его слова процитировали «Брянские новости».
4 октября, 13:45
«ПВОшники просто красавцы»: военкор — о возможном сбитии над Белгородом «Точки-У»
25 августа, 13:21
«Почему засады на дроны не делаем?» Военкор выступил с предложением по Белгородчине
1 августа, 10:45
2023
Киев готовит к сдаче Сумы и Харьков, заявил военкор Сладков
Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче, в связи с чем началась эвакуация предприятий, и противник укрепляет оборону, заявил военный корреспондент Александр Сладков
1 июля 2023, 09:14

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