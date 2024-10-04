Курский сценарий повторится? Что военкор думает о возможном нападении ВСУ на Брянск

Военкор Александр Сладков высказал мнение, могут ли ВСУ напасть на Брянскую область так же, как и несколько месяцев назад — на Курскую. Его слова процитировали «Брянские новости».