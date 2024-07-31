«Опасаются заходить»: Гладков — о проблемах с восстановлением домов под Белгородом

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Строительные бригады опасаются заходить в некоторые сёла Белгородского района, заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам поездки в муниципалитет. Причина — небезопасная обстановка из-за обстрелов и атак БПЛА. Тем не менее глава региона заверил, что дома продолжат ремонтировать на этой неделе.
Ещё одна немаловажная проблема — вывоз мусора. По словам Гладкова, затрудняется он из-за атак на технику. Так, атакован трактор, который занимался в том числе вывозом мусора. Погиб его водитель.
Напомним, что трагедия произошла 22 июля. Сообщалось, что рядом с трактористом во время полевых работ была его жена, она ранена.