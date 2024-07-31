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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Последствия обстрела, фото тематическое

«Опасаются заходить»: Гладков — о проблемах с восстановлением домов под Белгородом

31 июля 2024, 13:24
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

Строительные бригады опасаются заходить в некоторые белгородские сёла

Кроме того, есть проблема с вывозом мусора. Причина называется та же — оперативная обстановка.
Сюжет
Мусор

Строительные бригады опасаются заходить в некоторые сёла Белгородского района, заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам поездки в муниципалитет. Причина — небезопасная обстановка из-за обстрелов и атак БПЛА. Тем не менее глава региона заверил, что дома продолжат ремонтировать на этой неделе.

Ещё одна немаловажная проблема — вывоз мусора. По словам Гладкова, затрудняется он из-за атак на технику. Так, атакован трактор, который занимался в том числе вывозом мусора. Погиб его водитель.

Напомним, что трагедия произошла 22 июля. Сообщалось, что рядом с трактористом во время полевых работ была его жена, она ранена.

Стало известно, из-за чего в Белгородской области произошли сбои вывоза мусора
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Белгородский район#Мусор#Трактор#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление домов#Приграничье#Разрушения#Беспилотники#Обстрелы
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