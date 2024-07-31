«Опасаются заходить»: Гладков — о проблемах с восстановлением домов под Белгородом

Строительные бригады опасаются заходить в некоторые сёла Белгородского района, заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам поездки в муниципалитет. Причина — небезопасная обстановка из-за обстрелов и атак БПЛА. Тем не менее глава региона заверил, что дома продолжат ремонтировать на этой неделе.