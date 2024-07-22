Погиб тракторист, ранена его жена: стали известны подробности трагедии под Белгородом

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Утром 22 июля ВСУ атаковали дроном трактор, когда тот был на полевых работах. На месте погиб водитель. Он работал трактористом при администрации сельского поселения.
В момент атаки рядом с мужчиной была его жена. У неё — осколочное ранение правого бедра. Женщина сама обратилась к врачам, затем медики скорой помощи доставили её в больницу в Белгород.
О ЧП в Устинке стало известно во время утреннего совещания в правительстве. Добавим, что ночью в селе пострадал ещё один водитель: мужчина ехал на легковом авто, когда его машину атаковали дроном-камикадзе. У пострадавшего — контузия и множественные осколочные ранения.