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Гладков уточнил информацию о ЧП в белгородской Устинке

Погиб тракторист, ранена его жена: стали известны подробности трагедии под Белгородом

22 июля 2024, 07:13
Фото: 1MI

Гладков уточнил информацию о ЧП в белгородской Устинке

ВСУ атаковали трактор во время работ в поле. Мужчина погиб на месте. Вместе с трактористом в момент атаки находилась рядом жена, она ранена, сообщил губернатор.

Утром 22 июля ВСУ атаковали дроном трактор, когда тот был на полевых работах. На месте погиб водитель. Он работал трактористом при администрации сельского поселения.

В момент атаки рядом с мужчиной была его жена. У неё — осколочное ранение правого бедра. Женщина сама обратилась к врачам, затем медики скорой помощи доставили её в больницу в Белгород.

О ЧП в Устинке стало известно во время утреннего совещания в правительстве. Добавим, что ночью в селе пострадал ещё один водитель: мужчина ехал на легковом авто, когда его машину атаковали дроном-камикадзе. У пострадавшего — контузия и множественные осколочные ранения.

В селе Белгородского района дрон атаковал автомобиль: погиб мужчина
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