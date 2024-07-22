Погиб тракторист, ранена его жена: стали известны подробности трагедии под Белгородом

О ЧП в Устинке стало известно во время утреннего совещания в правительстве. Добавим, что ночью в селе пострадал ещё один водитель: мужчина ехал на легковом авто, когда его машину атаковали дроном-камикадзе. У пострадавшего — контузия и множественные осколочные ранения.