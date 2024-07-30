Дома белгородцев и сельхозпредприятие вновь стали целью для беспилотников ВСУ

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
ВСУ атаковали Терезовку и Вознесеновку в Шебекинском горокруге. В первом селе с беспилотника сбросили взрывное устройство на частный дом.
Ещё один дом повреждён в Вознесеновке. Там, помимо дома, повреждены гараж и легковой автомобиль.
Кроме того, в Вознесеновке два дрона-камикадзе атаковали административное здание сельхозпредприятия.
Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Добавим, что за минувшие сутки атакам ВСУ подверглись девять районов Белгородской области. А в столице региона минувшей ночью объявляли ракетную опасность — прозвучали взрывы. О последствиях не сообщалось.