bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Последствия обстрела, фото тематическое

Дома белгородцев и сельхозпредприятие вновь стали целью для беспилотников ВСУ

30 июля 2024, 07:17
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ атаковали дронами два села в Белгородской области

С одного БПЛА взрывное устройство сбросили на частный дом, ещё один дом тоже попал под удар. Кроме того, дроны-камикадзе атаковали сельхозпредприятие.

ВСУ атаковали Терезовку и Вознесеновку в Шебекинском горокруге. В первом селе с беспилотника сбросили взрывное устройство на частный дом.

Ещё один дом повреждён в Вознесеновке. Там, помимо дома, повреждены гараж и легковой автомобиль.

Кроме того, в Вознесеновке два дрона-камикадзе атаковали административное здание сельхозпредприятия.

Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Добавим, что за минувшие сутки атакам ВСУ подверглись девять районов Белгородской области. А в столице региона минувшей ночью объявляли ракетную опасность — прозвучали взрывы. О последствиях не сообщалось.

За чей счёт на Белгородчине будут ремонтировать кровли и фасады после обстрелов ВСУ?
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре населённых пункта Белгородской области попали под атаки дроновПод удар беспилотников попала белгородская школа, ещё один дрон упал на кровлю МКДБелгородскую область обстреляли из РСЗО и атаковали дронами: что известно
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Дом#Белгород#Сельхозпредприятие#Приграничье#Вознесеновка#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Дроны#Терезовка
Подпишитесь
Снаряды прилетели на территорию двух белгородских предприятий — ранен мужчина
Сегодня, 09:21
«10 вопросов о мусоре»: белгородцам трижды в неделю будут отвечать на проблемную тему
Сегодня, 06:54
Белгородские чиновники пока не переедут в многострадальный недострой на Левобережье
Сегодня, 08:46
Под Белгородом атаковали Церковный хутор
Сегодня, 10:32
Помощников зарубежных телефонных мошенников нашли в Белгородской области
Сегодня, 07:44
Новый гимн и новые рубежи: как прошёл год для белгородских северных ходоков
Сегодня, 07:00