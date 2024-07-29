За чей счёт на Белгородчине будут ремонтировать кровли и фасады после обстрелов ВСУ?

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Как сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов, в муниципалитете в результате обстрелов ВСУ в 22 домах пострадали фасады и кровли.
Это затратные виды работ. Мы и так понимаем, как сложно наполнять фонд ремонта, как предложение — можно ли включить эти работы через минЖКХ в рамках капремонта домов.
Владимир Жданов
Глава региона Вячеслав Гладков согласился, что за последние две недели наблюдается большое количество прямых попаданий в многоквартирные дома.
Если мы сейчас из фонда изымем деньги, то там вообще ничего не останется. Мы сократим объём и скорость выполняемых работ. Предложение рассмотреть возможность использования или средства фонда с последующим восстановлением, или резервный фонд по двум видам работ: кровли и фасады. Также посмотреть возможность включить восстановление окон.
Вячеслав Гладков
При этом губернатор добавил, что нужно внимательно смотреть за объёмом восстановления. Иногда он незначителен, можно поштукатурить — и затрат больших нет, а иногда полностью сносит фасадные конструкции. Тоже самое кровли.
Необходимо за неделю отработать порядок и источники финансирования. Объём увеличивается. Сейчас это не один-два дома, а десятки. Мы из фонда не потянем.
Вячеслав Гладков