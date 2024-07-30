Под Белгородом атаковали Церковный хутор

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Приграничный Белгородский район попал под удар ВСУ. Беспилотниками атакованы два населённых пункта.
В Церковном хуторе на территорию сельхозпредприятия сбросили взрывное устройство. Повреждены две машины.
В Петровке дрон-камикадзе врезался в частный дом. В нём выбило окна. Также посечён фасад.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что два человека ранены в результате атак на Шебекинский горокруг. Мужчина пострадал после прилёта на предприятие в Шебекино. Женщина ранена из-за атаки БПЛА в Вознесеновке.
С утра под ударом в горокруге, помимо Шебекино и Вознесеновки, была также Терезовка.