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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Разрушения в Белгородском районе после атаки БПЛА

Под Белгородом атаковали Церковный хутор

30 июля 2024, 10:32
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения в Белгородском районе после атаки БПЛА

Белгородский район подвергся атакам беспилотников ВСУ

В одном случае на территорию сельхозпредприятия сбросили взрывное устройство, в другом — дрон-камикадзе врезался в частный дом. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Приграничный Белгородский район попал под удар ВСУ. Беспилотниками атакованы два населённых пункта.

В Церковном хуторе на территорию сельхозпредприятия сбросили взрывное устройство. Повреждены две машины.

В Петровке дрон-камикадзе врезался в частный дом. В нём выбило окна. Также посечён фасад.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что два человека ранены в результате атак на Шебекинский горокруг. Мужчина пострадал после прилёта на предприятие в Шебекино. Женщина ранена из-за атаки БПЛА в Вознесеновке.

С утра под ударом в горокруге, помимо Шебекино и Вознесеновки, была также Терезовка.

Разрушения в Белгородском районе после атаки БПЛАРазрушения в Белгородском районе после атаки БПЛА
Разрушения в Белгородском районе после атаки БПЛАРазрушения в Белгородском районе после атаки БПЛА
Разрушения в Белгородском районе после атаки БПЛА
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны#Петровка#Хутор Церковный
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