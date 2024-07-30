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Published Сегодня, 17:15

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Белгородский министр озвучил причину сбоя вывоза мусора

Стало известно, из-за чего в Белгородской области произошли сбои вывоза мусора

30 июля 2024, 17:15
Фото: 1MI

Белгородский министр озвучил причину сбоя вывоза мусора

Последнее время белгородцы всё чаще жалуются на отсутствия вывоза мусора. Почему так произошло, рассказал министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев.

По словам чиновника, в некоторых районах Белгородской области наблюдается срыв графиков по вывозу мусора. Это связано с тем, что у перевозчика большое количество техники ушло как в краткосрочный, так и долгосрочный ремонт. При этом собственными силами перевозчик нагнать сроки не смог.

Поэтому, как добавил Ботвиньев, региональное правительство предоставило финансовую помощь, чтобы как можно быстрее вернуть технику на маршруты.

На сегодняшний день министерство ЖКХ, ЦЭБ и главы районов ведут жёсткий контроль поступающей техники на СТО, которая обслуживается в первую очередь.

Кроме этого, региональные власти дополнительно привлекли для уборки мусора силы фирмы «Экотранс», а также ведут переговоры с лизинговыми компаниями.

В некоторых районах Белгорода не могут вывезти мусор из-за отсутствия нужной техники
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Правительство#Техника#Ремонт#Контроль#Белгород#Вывоз мусора#СТО#Уборка мусора#Министр ЖКХ
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