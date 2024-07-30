Стало известно, из-за чего в Белгородской области произошли сбои вывоза мусора

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
По словам чиновника, в некоторых районах Белгородской области наблюдается срыв графиков по вывозу мусора. Это связано с тем, что у перевозчика большое количество техники ушло как в краткосрочный, так и долгосрочный ремонт. При этом собственными силами перевозчик нагнать сроки не смог.
Поэтому, как добавил Ботвиньев, региональное правительство предоставило финансовую помощь, чтобы как можно быстрее вернуть технику на маршруты.
На сегодняшний день министерство ЖКХ, ЦЭБ и главы районов ведут жёсткий контроль поступающей техники на СТО, которая обслуживается в первую очередь.
Кроме этого, региональные власти дополнительно привлекли для уборки мусора силы фирмы «Экотранс», а также ведут переговоры с лизинговыми компаниями.