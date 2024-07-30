Стало известно, из-за чего в Белгородской области произошли сбои вывоза мусора

По словам чиновника, в некоторых районах Белгородской области наблюдается срыв графиков по вывозу мусора. Это связано с тем, что у перевозчика большое количество техники ушло как в краткосрочный, так и долгосрочный ремонт. При этом собственными силами перевозчик нагнать сроки не смог.