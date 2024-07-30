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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Спрос на лизинг растёт

Спрос на лизинг растёт

30 июля 2024, 14:07
Фото: 1MI
Об этом свидетельствуют итоги работы за шесть месяцев 2024 года ВТБ Лизинг.

Так, в сегменте автотранспорта объем бизнеса составил 128,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии текущего года компания заключила на 60% больше новых договоров лизинга — свыше 24 тысяч против 15 тысяч годом ранее. К концу июня количество автомобилей и техники в текущем портфеле компании превысило 107 тысяч единиц.
В первом полугодии нынешнего года бизнес компании в сегменте легковых автомобилей увеличился на 70%, в грузовом сегменте — на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В спецтехнике объем нового бизнеса сохранился на уровне прошлого года.

Кроме того, в первом полугодии 2024 года компания выдала более 2 тыс. машин по программам льготного лизинга от Минпромторга России на сумму свыше 6,5 млрд рублей, а клиенты суммарно сэкономили порядка 600 млн рублей.

В июне 2024 года компания также подвела итоги первого года работы сервиса «Цифровой автолизинг», который позволяет приобретать транспортные средства в лизинг онлайн. Более 150 тыс. уникальных пользователей посетили сервис. Почти 3 тыс. клиентов воспользовались полным функционалом сервиса по самостоятельному расчету условий сделки и дистанционному оформлению договора.

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#Алёна Мальцева#Автомобили#Техника#Спецтехника#Бизнес#Лизинг#Автотранспорт
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