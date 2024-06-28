bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Прогноз ВТБ: ЦБ РФ может поднять ставку до 17%

Прогноз ВТБ: ЦБ РФ может поднять ставку до 17%

28 июня 2024, 12:42
Фото: 1MI
Ключевая ставка в июле может быть повышена до 17%, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Сюжет
Санкции

Говоря о предстоящем заседании ЦБ, топ-менеджер отметил, что у аналитиков банка существует четыре равновероятных сценария по ключевой ставке на июльском заседании ЦБ: оставить ее на уровне 16%, повысить на 100 базисных пунктов — до 17%, повысить на 200 базисных пунктов — до 18%, и повысить на 400 базисных пунктов — до 20%.

«На мой взгляд, мы увидим повышение ставки. Не магистры игры (аналогия „Игры в бисер“ Германа Гессе. — прим.ред.), математики в наших рядах перемножили это все с 25-процентной вероятностью и вывели 17,75%, сделали вывод, что будет, скорее, 18%. Но поскольку игра — это не только математика, но и музыка, поэтому, скорее всего, будет +100 базисных пунктов — до 17% годовых будет повышена ключевая ставка на следующем заседании», — заявил первый зампред.

Он также отметил, что банковская система адаптируется к новым санкциям, которые являются закатом системы международных расчетов на основе банковских корреспондентских счетов, а с юанем в России «все будет хорошо».

Читайте также:
Более трети офисов ВТБ будут работать по субботамВТБ создает инфраструктуру для акционеров разных компаний в «одном окне»Аналитика ВТБ: вкладчики фиксируют «экстра-доходность»
#Артем Черненко#Общество#Заседание#Санкции#Музыка#Ставка#Россия#ВТБ#Прогноз#Математика#Игра#Аналитики#Банковская система#Повышение ставки
Подпишитесь
Привычного праздника не будет: как в Белгородской области пройдут выпускные?
Сегодня, 09:02
«Европа» в «Сити Молле» в Белгороде закрывается? Что известно на данный момент
Сегодня, 07:18
В Сети появились сообщения об акции «Пятёрочки» с сыном Кадырова и «героями СВО»
Сегодня, 12:41
Недовольство Гладкова и поиски владельцев Telegram-канала: детали дела Полежаева
Сегодня, 08:55
ВСУ ударили по двум предприятиям под Белгородом
Сегодня, 10:54
Пела в трубку про Бандеру: какие сообщения нашла ФСБ у белгородского волонтёра?
Сегодня, 12:45