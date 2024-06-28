Прогноз ВТБ: ЦБ РФ может поднять ставку до 17%

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Говоря о предстоящем заседании ЦБ, топ-менеджер отметил, что у аналитиков банка существует четыре равновероятных сценария по ключевой ставке на июльском заседании ЦБ: оставить ее на уровне 16%, повысить на 100 базисных пунктов — до 17%, повысить на 200 базисных пунктов — до 18%, и повысить на 400 базисных пунктов — до 20%.
«На мой взгляд, мы увидим повышение ставки. Не магистры игры (аналогия „Игры в бисер“ Германа Гессе. — прим.ред.), математики в наших рядах перемножили это все с 25-процентной вероятностью и вывели 17,75%, сделали вывод, что будет, скорее, 18%. Но поскольку игра — это не только математика, но и музыка, поэтому, скорее всего, будет +100 базисных пунктов — до 17% годовых будет повышена ключевая ставка на следующем заседании», — заявил первый зампред.
Он также отметил, что банковская система адаптируется к новым санкциям, которые являются закатом системы международных расчетов на основе банковских корреспондентских счетов, а с юанем в России «все будет хорошо».