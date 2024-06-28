Прогноз ВТБ: ЦБ РФ может поднять ставку до 17%

Говоря о предстоящем заседании ЦБ, топ-менеджер отметил, что у аналитиков банка существует четыре равновероятных сценария по ключевой ставке на июльском заседании ЦБ: оставить ее на уровне 16%, повысить на 100 базисных пунктов — до 17%, повысить на 200 базисных пунктов — до 18%, и повысить на 400 базисных пунктов — до 20%.