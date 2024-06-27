Более трети офисов ВТБ будут работать по субботам

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Отделения, которые открыты для клиентов в субботу, расположены в 240 населенных пунктах 76 субъектов России. Наибольшее число таких офисов находится в Москве и Московской области — 163, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 42.
Помимо этого, ВТБ увеличил количество отделений, работающих полностью без выходных. Сегодня 32 дежурных точки расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Сочи, Кемерово и Новокузнецке.