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Updated Сегодня, 11:13

Более трети офисов ВТБ будут работать по субботам

Более трети офисов ВТБ будут работать по субботам

27 июня 2024, 11:11
Фото: ВТБ
ВТБ переводит офисную сеть на обслуживание клиентов по субботам и расширяет их число еще на 160 офисов. Общее количество отделений, работающих в выходной день, сегодня превышает треть от всей сети банка — 566 точек.
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Работа

Отделения, которые открыты для клиентов в субботу, расположены в 240 населенных пунктах 76 субъектов России. Наибольшее число таких офисов находится в Москве и Московской области — 163, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 42.

Помимо этого, ВТБ увеличил количество отделений, работающих полностью без выходных. Сегодня 32 дежурных точки расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Сочи, Кемерово и Новокузнецке.

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