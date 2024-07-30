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Гладков: более 280 врачей и медсестёр получают выплаты за досрочный выход из декрета

Гладков: более 280 врачей и медсестёр получают выплаты за досрочный выход из декрета

30 июля 2024, 10:59
Фото: Антон Засимов / 1MI
Около 30% сотрудников медучреждений региона смогли досрочно выйти на работу благодаря специальной мере поддержки. С 1 июля размер выплат был увеличен. Сколько врачей и медсестёр получают доплату за выход из декрета раньше срока, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
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Медики

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ежемесячных выплатах, которые получают врачи и медсёстры, досрочно вышедшие из декретного отпуска.

Такая стимулирующая мера поддержки реализуется в регионе уже три года. Благодаря ей выйти на работу раньше смогли около 30% таких сотрудников медицинских учреждений. Сейчас эти выплаты получают 284 медицинских работника.

Напомним, что с 1 июля размер выплат для врачей увеличился. До этого для врачей она составляла 35 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала — 20 тысяч рублей.

Гладков поручил увеличить на 50% выплату врачам за досрочный выход из декрета
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Врачи#Здравоохранение#Медики#Выплаты#Вячеслав Гладков#Декретный отпуск#Хорошие новости
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