Гладков: более 280 врачей и медсестёр получают выплаты за досрочный выход из декрета

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ежемесячных выплатах, которые получают врачи и медсёстры, досрочно вышедшие из декретного отпуска.
Такая стимулирующая мера поддержки реализуется в регионе уже три года. Благодаря ей выйти на работу раньше смогли около 30% таких сотрудников медицинских учреждений. Сейчас эти выплаты получают 284 медицинских работника.
Напомним, что с 1 июля размер выплат для врачей увеличился. До этого для врачей она составляла 35 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала — 20 тысяч рублей.