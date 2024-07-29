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Published Сегодня, 11:37

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Рожениц будут уговаривать рожать в столице Белгородской области

Где рожать? Беременные женщины зря уезжают из Белгорода, считают в правительстве

29 июля 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney

Рожениц будут уговаривать рожать в столице Белгородской области

Женщины отказываются рожать в больницах Белгорода из-за напряжённой оперативной обстановки. Губернатор считает, что сейчас это уже не актуально, ситуация за последние пару месяцев улучшилась. А вот уезжать женщинам, по его мнению, как раз намного опаснее.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беременные женщины не хотят рожать в областном центре, опасаясь за свою жизнь. По словам главы региона, это связано с напряжённой обстановкой в регионе в с начала года и трагическими событиями 30 декабря.

В беседе с министром здравоохранения Белгородской области Андреем Иконниковым губернатор подчеркнул, что ситуация в регионе с апреля изменилась и стала более спокойной. Однако, по мнению главы региона, беременные белгородки не располагают достоверной информацией о текущей ситуации в области. Из-за этого, считает губернатор, «женщины принимают неверные решения, и это приводит к трагическим случаям».

Министр здравоохранения сообщил, что этот вопрос уже обсудили с главными врачами белгородских больниц. Работа по информированию беременных женщин будет усилена.

Напомним, что, согласно статистическим данным, Белгородская область может не достичь целей национального проекта по снижению смертности детей и младенцев.

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