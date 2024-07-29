Где рожать? Беременные женщины зря уезжают из Белгорода, считают в правительстве

В беседе с министром здравоохранения Белгородской области Андреем Иконниковым губернатор подчеркнул, что ситуация в регионе с апреля изменилась и стала более спокойной. Однако, по мнению главы региона, беременные белгородки не располагают достоверной информацией о текущей ситуации в области. Из-за этого, считает губернатор, «женщины принимают неверные решения, и это приводит к трагическим случаям».