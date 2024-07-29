Где рожать? Беременные женщины зря уезжают из Белгорода, считают в правительстве

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беременные женщины не хотят рожать в областном центре, опасаясь за свою жизнь. По словам главы региона, это связано с напряжённой обстановкой в регионе в с начала года и трагическими событиями 30 декабря.
В беседе с министром здравоохранения Белгородской области Андреем Иконниковым губернатор подчеркнул, что ситуация в регионе с апреля изменилась и стала более спокойной. Однако, по мнению главы региона, беременные белгородки не располагают достоверной информацией о текущей ситуации в области. Из-за этого, считает губернатор, «женщины принимают неверные решения, и это приводит к трагическим случаям».
Министр здравоохранения сообщил, что этот вопрос уже обсудили с главными врачами белгородских больниц. Работа по информированию беременных женщин будет усилена.
Напомним, что, согласно статистическим данным, Белгородская область может не достичь целей национального проекта по снижению смертности детей и младенцев.