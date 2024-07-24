В Белгороде анонсировали ещё одну акцию по профилактике рака

В рамках акции сотрудники поликлиники проанализировали карты записавшихся и составили для каждой пациентки индивидуаций план осмотра и консультаций со специалистами. Горожанки проверились у гинекологов, онкологов, эндокринологов, терапевтов и психолога, а также прошли обследования на маммографе, флюорографе и аппарате УЗИ.