В Белгороде анонсировали ещё одну акцию по профилактике рака

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В прошлую субботу, 20 июля, в отделении № 7 городской поликлиники Белгорода прошла акция «Не упусти момент». Её цель — профилактика рака молочной железы.
На мероприятие записались 144 жительницы Белгорода, из них пришли 103. 11 девушек и женщин пришли на мероприятие в сопровождении супругов.
В рамках акции сотрудники поликлиники проанализировали карты записавшихся и составили для каждой пациентки индивидуаций план осмотра и консультаций со специалистами. Горожанки проверились у гинекологов, онкологов, эндокринологов, терапевтов и психолога, а также прошли обследования на маммографе, флюорографе и аппарате УЗИ.
Для проведения исследований (в том числе мужья, сопровождавшие своих жён) 75 человек сдали кровь, а 78 — проверили работу сердца на аппарате ЭКГ.
В минздраве сообщили, что планируют проводить такие акции на площадках разных поликлинических отделений регулярно. Следующая также состоится в субботу, 27 июля, на базе отделения № 6.
Ранее врачи рекомендовали пройти обследование женщинам, у которых в семье были случаи заболевания раком груди, и тем, кто планирует рождение ребёнка. Также специалисты опубликовали алгоритм, по которому можно записаться на акцию.