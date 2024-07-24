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Более 100 белгородок посетили акцию по профилактике рака груди

В Белгороде анонсировали ещё одну акцию по профилактике рака

24 июля 2024, 10:09
Фото: Изображение Midjourney

Более 100 белгородок посетили акцию по профилактике рака груди

Минздрав Белгородской области рассказал, как прошла акция «Не упусти момент», направленная на профилактику рака молочной железы. Акция состоялась на базе отделения № 7 городской поликлиники Белгорода, её посетили более сотни женщин. Следующее подобное мероприятие пройдёт 27 июля.

В прошлую субботу, 20 июля, в отделении № 7 городской поликлиники Белгорода прошла акция «Не упусти момент». Её цель — профилактика рака молочной железы.

На мероприятие записались 144 жительницы Белгорода, из них пришли 103. 11 девушек и женщин пришли на мероприятие в сопровождении супругов.

В рамках акции сотрудники поликлиники проанализировали карты записавшихся и составили для каждой пациентки индивидуаций план осмотра и консультаций со специалистами. Горожанки проверились у гинекологов, онкологов, эндокринологов, терапевтов и психолога, а также прошли обследования на маммографе, флюорографе и аппарате УЗИ.

Для проведения исследований (в том числе мужья, сопровождавшие своих жён) 75 человек сдали кровь, а 78 — проверили работу сердца на аппарате ЭКГ.

В минздраве сообщили, что планируют проводить такие акции на площадках разных поликлинических отделений регулярно. Следующая также состоится в субботу, 27 июля, на базе отделения № 6.

Ранее врачи рекомендовали пройти обследование женщинам, у которых в семье были случаи заболевания раком груди, и тем, кто планирует рождение ребёнка. Также специалисты опубликовали алгоритм, по которому можно записаться на акцию.

Белгородок призывают «не упустить момент» и проверить, нет ли у них рака груди
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