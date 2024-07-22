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В Белгородской области в 64% случаях младенцы погибли из-за обстрелов ВСУ и в ДТП

В Белгородской области в 64% случаях младенцы погибли из-за обстрелов ВСУ и в ДТП

22 июля 2024, 08:45
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. В целом Белгородская область рискует не выполнить цели нацпроекта по смертности детей и младенцев.
Сюжет
Дети

Как отметил чиновник, в этом году в регионе, начиная с весны, выросла смертность среди детей. При этом в 64% случаях гибель произошла из-за обстрелов со стороны ВСУ и аварий.

При этом в прошлом году зафиксировали семь причин, из-за которых гибли дети. Среди них различные заболевания и внешние причины (20%). В этом году причины три: несколько врождённых болезней и внешние причины.

В связи с этим в настоящее время существуют риски невыполнения целей нацпроекта. К примеру, по показателю «смертность детей от 0 до 4 лет на 1000 родившихся живыми» план составляет 5,2 промилле, а факт — 7,8 промилле. А по показателю «младенческая смертность» плановый показатель составляет 3,8 промилле, а сегодня фактические данные уже достигают 5,2 промилле.

Положительная динамика есть. Показатели, которые есть сейчас, не растут второй месяц. Будем стараться выполнить показатели по итогам года.
Андрей Иконников
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети#Показатели#Нацпроект#Заболевания#Белгород#Анализ#ВСУ#Младенцы#Динамика
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