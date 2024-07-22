В Белгородской области в 64% случаях младенцы погибли из-за обстрелов ВСУ и в ДТП

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Как отметил чиновник, в этом году в регионе, начиная с весны, выросла смертность среди детей. При этом в 64% случаях гибель произошла из-за обстрелов со стороны ВСУ и аварий.
При этом в прошлом году зафиксировали семь причин, из-за которых гибли дети. Среди них различные заболевания и внешние причины (20%). В этом году причины три: несколько врождённых болезней и внешние причины.
В связи с этим в настоящее время существуют риски невыполнения целей нацпроекта. К примеру, по показателю «смертность детей от 0 до 4 лет на 1000 родившихся живыми» план составляет 5,2 промилле, а факт — 7,8 промилле. А по показателю «младенческая смертность» плановый показатель составляет 3,8 промилле, а сегодня фактические данные уже достигают 5,2 промилле.
Положительная динамика есть. Показатели, которые есть сейчас, не растут второй месяц. Будем стараться выполнить показатели по итогам года.
Андрей Иконников