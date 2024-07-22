В Белгородской области в 64% случаях младенцы погибли из-за обстрелов ВСУ и в ДТП

В связи с этим в настоящее время существуют риски невыполнения целей нацпроекта. К примеру, по показателю «смертность детей от 0 до 4 лет на 1000 родившихся живыми» план составляет 5,2 промилле, а факт — 7,8 промилле. А по показателю «младенческая смертность» плановый показатель составляет 3,8 промилле, а сегодня фактические данные уже достигают 5,2 промилле.