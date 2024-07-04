«Скоро перчатки носить будем»: белгородцев просят покупать расходники в больницу

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Белгородка поинтересовалась, почему при назначении врачом уколов пациент должен покупать за свой счёт шприцы, физраствор, новокаин или другие обезболивающие препараты, хотя это расходные материалы.
Она также рассказала, что обращалась с этим вопросом на горячую линию медицинской страховой компании «МАКС-М». Но там её перенаправили к главе региона, объяснив это тем, что именно Вячеслав Гладков подписывает региональную программу по перечню услуг, предоставляемых населению бесплатно.
«Белгородцы сейчас испытывают постоянный стресс — значит, у многих обостряются заболевания, и [жители] чаще обращаются за лечением, в том числе за уколами. В Коми всю жизнь это было бесплатно, и я была неприятно удивлена, что должна ещё и физраствор со шприцами покупать. Скоро и перчатки приносить будем! Надо пересмотреть эту программу или поменять страховую компанию!» — требует Наталья.
Женщине в комментариях ответил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он пояснил, что, если пациент лечится амбулаторно, то должен сам себя обеспечить лекарствами и расходниками.
В соответствии с территориальной программой, лекарственное обеспечение, в том числе изделиями медицинского назначения, при амбулаторном лечении осуществляется за счёт средств пациента.
Андрей Иконников