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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Минздрав ответил на жалобу белгородки о покупке расходников за свой счёт

«Скоро перчатки носить будем»: белгородцев просят покупать расходники в больницу

4 июля 2024, 08:18
Фото: 1MI

Минздрав ответил на жалобу белгородки о покупке расходников за свой счёт

Жительница Белгородской области удивилась, что при назначении уколов врач не выдаёт необходимые расходники. Она обратилась на горячую линию медицинской страховой компании, но там её отправили к губернатору. Министр здравоохранения Андрей Иконников объяснил, почему в регионе установлен такой порядок.

Белгородка поинтересовалась, почему при назначении врачом уколов пациент должен покупать за свой счёт шприцы, физраствор, новокаин или другие обезболивающие препараты, хотя это расходные материалы.

Она также рассказала, что обращалась с этим вопросом на горячую линию медицинской страховой компании «МАКС-М». Но там её перенаправили к главе региона, объяснив это тем, что именно Вячеслав Гладков подписывает региональную программу по перечню услуг, предоставляемых населению бесплатно.

«Белгородцы сейчас испытывают постоянный стресс — значит, у многих обостряются заболевания, и [жители] чаще обращаются за лечением, в том числе за уколами. В Коми всю жизнь это было бесплатно, и я была неприятно удивлена, что должна ещё и физраствор со шприцами покупать. Скоро и перчатки приносить будем! Надо пересмотреть эту программу или поменять страховую компанию!» — требует Наталья.

Женщине в комментариях ответил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он пояснил, что, если пациент лечится амбулаторно, то должен сам себя обеспечить лекарствами и расходниками.

В соответствии с территориальной программой, лекарственное обеспечение, в том числе изделиями медицинского назначения, при амбулаторном лечении осуществляется за счёт средств пациента.
Андрей Иконников
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