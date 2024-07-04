«Скоро перчатки носить будем»: белгородцев просят покупать расходники в больницу

Она также рассказала, что обращалась с этим вопросом на горячую линию медицинской страховой компании «МАКС-М». Но там её перенаправили к главе региона, объяснив это тем, что именно Вячеслав Гладков подписывает региональную программу по перечню услуг, предоставляемых населению бесплатно.