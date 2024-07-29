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Земля

Гладков заявил о создании рабочей группы по выделению земель для многодетных семей

29 июля 2024, 12:19
Фото: 1MI
Земля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение реализовать задачу по выделению земли многодетным семьям. Участки предлагается выбирать в 20 километрах от границы, в безопасной зоне.

Глава региона озвучил решение, в связи с которым в области создадут рабочую группу.

«Если мы не можем выделить землю, допустим, в Грайворонском городском округе из-за оперативной обстановки, давайте принимать решение — выделять землю для многодетных семей в тех округах или районах, которые находятся на границе с Грайвороном, там, где на сегодняшний день спокойно. Нужно обсудить это с депутатами и общественными организациями, которые объединяют многодетные семьи, — создать рабочую группу. При работе с многодетными семьями должна быть выстроена логическая цепочка с правильным решением».

Вячеслав Гладков

Отмечается, что ранее на минувшей неделе от жителей Белгородской области поступали вопросы о том, почему земельные участки под дома выделяют многодетным семьям у опасной зоны. Губернатор сообщил, что взял вопрос в работу и посодействует в том, чтобы землю для строительства жилья представляли в 20 километрах от границы.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Депутаты#Рабочая группа#Многодетные семьи#Касается каждого#Общественные организации#Вячеслав Гладков#Земельные участки#Хорошие новости
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