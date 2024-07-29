Гладков заявил о создании рабочей группы по выделению земель для многодетных семей

Отмечается, что ранее на минувшей неделе от жителей Белгородской области поступали вопросы о том, почему земельные участки под дома выделяют многодетным семьям у опасной зоны. Губернатор сообщил, что взял вопрос в работу и посодействует в том, чтобы землю для строительства жилья представляли в 20 километрах от границы.