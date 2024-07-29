Гладков заявил о создании рабочей группы по выделению земель для многодетных семей

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Глава региона озвучил решение, в связи с которым в области создадут рабочую группу.
«Если мы не можем выделить землю, допустим, в Грайворонском городском округе из-за оперативной обстановки, давайте принимать решение — выделять землю для многодетных семей в тех округах или районах, которые находятся на границе с Грайвороном, там, где на сегодняшний день спокойно. Нужно обсудить это с депутатами и общественными организациями, которые объединяют многодетные семьи, — создать рабочую группу. При работе с многодетными семьями должна быть выстроена логическая цепочка с правильным решением».
Вячеслав Гладков
Отмечается, что ранее на минувшей неделе от жителей Белгородской области поступали вопросы о том, почему земельные участки под дома выделяют многодетным семьям у опасной зоны. Губернатор сообщил, что взял вопрос в работу и посодействует в том, чтобы землю для строительства жилья представляли в 20 километрах от границы.