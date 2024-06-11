bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Гладков поручил увеличить на 50% выплату врачам за досрочный выход из декрета

Гладков поручил увеличить на 50% выплату врачам за досрочный выход из декрета

11 июня 2024, 07:43
Такую стимулирующую меру поддержки губернатор Вячеслав Гладков предложил на еженедельном оперативном совещании областного правительства, где ему доложили о результатах работы сферы здравоохранения региона с начала этого года.

По поручению Вячеслава Гладкова вышедшим досрочно из декретного отпуска белгородским врачам с 1 июля увеличат стимулирующую выплату. Делается это для того, чтобы удержать специалистов в регионе и снизить риски кадрового дефицита.

«Мы повышаем выплату по данной категории на 50%. Готовьте нормативно-правовые акты. По источнику — давайте определимся», — заявил Гладков.

На данный момент сумма выплаты составляет 35 тыс. рублей для врачей и 20 тыс. рублей — для среднего медперсонала. Таким образом, после принятия предложения губернатора выплата увеличится до 50 тыс. рублей.

Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, из декрета раньше срока выходят порядка 10-15% медиков. Получают доплату за досрочный выход на работу из декрета 123 врача и 142 медика среднего звена.

В настоящее время в здравоохранении области есть 129 вакансий врачей и 365 — среднего медперсонала.

Министр также доложил, что бюджет на здравоохранение области в этом году составляет 17 млрд рублей. Из этой суммы более 16 млрд рублей уже освоены на государственные контракты.

Например, в области работают федеральные и областные программы по льготному лекарственному обеспечению. На закупку этих лекарств область планирует направить порядка 4 млрд рублей, из которых 793,5 млн рублей — федеральные.

Читайте также:
Белгородские врачи получат дополнительно с 1 июля 50 тысяч рублей в месяц: кто именноГладков сообщил о мерах безопасности из-за непрекращающейся угрозы со стороны ВСУ«Проблема есть»: Гладков — о многочисленных жалобах белгородцев на невывоз мусора
#Артем Черненко#Белгородская область#Врачи#Губернатор#Медики#Вакансии#Выплата#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Лекарственное обеспечение#Декрет#Министр здравоохранения#Белгородские врачи#Хорошие новости
Подпишитесь
Дроны атаковали с/х предприятия под Белгородом: сообщается о взрыве и эвакуации
Сегодня, 13:14
«Всё ржавое, в плесени»: юных белгородцев привезли в ростовский лагерь, но не в тот
Сегодня, 09:16
Мишка с флагом Нидерландов пропал с двери общежития под Белгородом после скандала
Сегодня, 11:53
Гомосексуальность или выражение? Почему мальчики одеваются как девочки, и наоборот
Сегодня, 12:25
Поехала ли Щорса: транспортную реформу в Белгороде свернули на полпути?
Сегодня, 12:59
Какие пляжи в Белгороде не прошли проверку Роспотребнадзора?
Сегодня, 12:40
"