Гладков поручил увеличить на 50% выплату врачам за досрочный выход из декрета

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
По поручению Вячеслава Гладкова вышедшим досрочно из декретного отпуска белгородским врачам с 1 июля увеличат стимулирующую выплату. Делается это для того, чтобы удержать специалистов в регионе и снизить риски кадрового дефицита.
«Мы повышаем выплату по данной категории на 50%. Готовьте нормативно-правовые акты. По источнику — давайте определимся», — заявил Гладков.
На данный момент сумма выплаты составляет 35 тыс. рублей для врачей и 20 тыс. рублей — для среднего медперсонала. Таким образом, после принятия предложения губернатора выплата увеличится до 50 тыс. рублей.
Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, из декрета раньше срока выходят порядка 10-15% медиков. Получают доплату за досрочный выход на работу из декрета 123 врача и 142 медика среднего звена.
В настоящее время в здравоохранении области есть 129 вакансий врачей и 365 — среднего медперсонала.
Министр также доложил, что бюджет на здравоохранение области в этом году составляет 17 млрд рублей. Из этой суммы более 16 млрд рублей уже освоены на государственные контракты.
Например, в области работают федеральные и областные программы по льготному лекарственному обеспечению. На закупку этих лекарств область планирует направить порядка 4 млрд рублей, из которых 793,5 млн рублей — федеральные.