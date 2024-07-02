Гладков поручил ликвидировать в Белгородской области очередь на операции с суставами

На данный момент очередь на эндопротезирование составляет около 3600 пациентов. К этим данным ежегодно прибавляется ещё 1500 человек. В этом году на закупку необходимого оборудования потребуется более 41 млн рублей. При этом в следующем году понадобится ещё 485 млн рублей.