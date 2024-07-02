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Updated Сегодня, 15:49

Гладков поручил ликвидировать в Белгородской области очередь на операции с суставами

Гладков поручил ликвидировать в Белгородской области очередь на операции с суставами

2 июля 2024, 14:19
Фото: пресс-служба правительства региона
Возможности ликвидации очереди на проведение операции по замене суставов обсудили во время очередного заседании правительства Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков поставил подчинённым соответствующую задачу.

На прошлой неделе Вячеслав Гладков провёл совещание с руководителями учреждений здравоохранения области. Во время него он поручил просчитать, как за один год можно полностью сократить существующую очередь на эндопротезирование.

«Мы планируем усилить работу на основных площадках: в Областной клинической, Второй городской и Старооскольской больницах — увеличить количество операций, чтобы эта очередь сократилась», — подчеркнул губернатор.

Глава региона поставил министру здравоохранения Андрею Иконникову задачу: ликвидировать очередь за счёт внутренних резервов, не вывозя людей на операции за пределы области. Срок выполнения — 2025 год.

Гладков отметил, что по данному вопросу необходимо мнение федеральных экспертов со стороны министерства здравоохранения РФ. Докладную записку по теме губернатор поручил своему заму подготовить до пятницы.

На данный момент очередь на эндопротезирование составляет около 3600 пациентов. К этим данным ежегодно прибавляется ещё 1500 человек. В этом году на закупку необходимого оборудования потребуется более 41 млн рублей. При этом в следующем году понадобится ещё 485 млн рублей.

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