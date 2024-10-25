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Декретный отпуск

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Может ли мужчина уйти в декрет?
Российское законодательство, в частности Трудовой кодекс РФ, гарантирует право на отпуск по уходу за ребёнком не только матери, но и отцу, а также другим близким родственникам, если это необходимо.
25 октября, 16:10
Гладков: более 280 врачей и медсестёр получают выплаты за досрочный выход из декрета
Около 30% сотрудников медучреждений региона смогли досрочно выйти на работу благодаря специальной мере поддержки. С 1 июля размер выплат был увеличен. Сколько врачей и медсестёр получают доплату за выход из декрета раньше срока, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
30 июля, 10:59
2023
Гладков: 118 врачей получили доплату за досрочный выход из декрета
В Белгородской области за досрочный выход на работу врачам начисляют 35 тыс. рублей. За всё время такой возможностью воспользовались уже 118 медиков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
3 октября 2023, 07:02
В белгородском Соцфонде рассказали о мужчинах в декрете
Декретный отпуск в регионе оформляли не только мужчины. В этом году его взяли 45 бабушек и даже два дедушки.
24 сентября 2023, 13:54
2021
Белгородским врачам добавили 35 тысяч рублей к зарплате за досрочный выход из декрета
На такие условия согласились уже 48 человек. Пособия распространяются только на специалистов первичного звена здравоохранения и амбулаторной помощи, пояснил губернатор Гладков в соцсети.
18 ноября 2021, 05:50

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