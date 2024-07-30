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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В фонтаны Белгорода добавляют гипохлорит против цветения воды

Что добавляют в фонтаны в Белгороде, чтобы вода не «цвела»?

30 июля 2024, 09:44
Фото: 1MI

В фонтаны Белгорода добавляют гипохлорит против цветения воды

Всего в областном центре 18 фонтанов. Часть из них не работает. За остальными ухаживают работники Белгорблагоустройства. Что добавляют в воду, чтобы она не «цвела», журналистам Бел.Ру рассказали в мэрии Белгорода.
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Вода

По информации городских властей, в Белгороде из 18 фонтанов не работает один. Он расположен на территории сквера Дома офицеров и нуждается в полной реконструкции. При этом в мэрии отметили, что проведение работ возможно при наличии финансирования.

Все фонтаны находятся на содержании Белгорблагоустройства. Специалисты организации каждый день проверяют фонтаны, доливают воду и чистят форсунки. А чтобы воды не «цвела», туда добавляют гипохлорит. Всего за фонтанами в городе следят шесть человек.

Напомним, ранее руководитель сети детских оздоровительных бассейнов «Белые китята», председатель президиума Ассоциации СПА, бассейнов и аквапарков Дайя Дьяченко рассказала журналистам Бел.Ру об опасностях, которые поджидают желающих искупаться в городских фонтанах. Подробнее — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Вода#Новости Белгорода#Эксклюзив#Фонтаны#Белгорблагоустройство#Белгород#Цветение воды#Гипохлорит
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