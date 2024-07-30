Что добавляют в фонтаны в Белгороде, чтобы вода не «цвела»?

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
По информации городских властей, в Белгороде из 18 фонтанов не работает один. Он расположен на территории сквера Дома офицеров и нуждается в полной реконструкции. При этом в мэрии отметили, что проведение работ возможно при наличии финансирования.
Все фонтаны находятся на содержании Белгорблагоустройства. Специалисты организации каждый день проверяют фонтаны, доливают воду и чистят форсунки. А чтобы воды не «цвела», туда добавляют гипохлорит. Всего за фонтанами в городе следят шесть человек.
Напомним, ранее руководитель сети детских оздоровительных бассейнов «Белые китята», председатель президиума Ассоциации СПА, бассейнов и аквапарков Дайя Дьяченко рассказала журналистам Бел.Ру об опасностях, которые поджидают желающих искупаться в городских фонтанах. Подробнее — по ссылке.