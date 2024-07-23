Болезнь легионеров и лихорадка Понтиак: после этого вы не захотите купаться в фонтане

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Ведь развлечение в водных сооружениях несёт риск не только для здоровья в виде травм или простуды, но и грозит более серьёзными заболеваниями.
В Белгороде уже на протяжении нескольких недель установилась жаркая погода. В поиске прохлады горожане используют фонтаны в качестве бассейнов, приучая к этому своих детей. Чем это опасно? На вопросы журналистов Бел.Ру ответила руководитель сети детских оздоровительных бассейнов «Белые китята», председатель президиума Ассоциации СПА, бассейнов и аквапарков Дайя Дьяченко.
Как отметила эксперт, городские фонтаны заливают обычной водой, иногда даже из технического водопровода, не питьевого качества. Она опасна, поскольку изначально не предназначена для употребления в пищу или наполнения бассейнов. Кроме того, вода в них не очищается, не дезинфицируется и не меняется всё лето.
Чтобы сохранить прозрачность воды, добавляют средства против водорослей. Например, альгициды. Это химические препараты из группы гербицидов и биоцидов для уничтожения водяных растений в каналах, водохранилищах и т. д. В качестве альгицидов наиболее широко применяют медный купорос.
Также в воду могут добавлять коагулянты. Как отметила эксперт, они менее опасны для человека, но дозировку никто особо не рассчитывает.
В фонтанах обмывают себя голуби, домашние животные, купаются люди без определённого места жительства. Там присутствует только механическая очистка и сдерживание количества водорослей, но не обеспечена гигиеническая очистка. Нет дезинфекции.
Дайя Дьяченко
Дьяченко отметила, что в фонтанах высок риск подхватить кишечную палочку и ротавирусную инфекцию. Но это самое безобидное, что там обитает. А если вода в фонтане нагревается, там заводится легионелла. Это род патогенных бактерий, вызывающий легионеллёз, включая заболевание типа пневмонии, называемое болезнью легионеров, и лёгкое гриппоподобное заболевание, называемое лихорадкой Понтиак. Поэтому, по словам Дьяченко, возле фонтанов также находиться опасно, ведь вдыхая пары распылённых водных частиц можно подхватить опасные заболевания.
Бактерии и вирусы, живущие в тёплой воде без дезинфекции, попадают в лёгкие в большом количестве вместе с воздухом, как при ингаляции. Поэтому возле фонтана нельзя даже близко находиться. Возможно, есть фонтаны, где водоподготовка соответствует качеству бассейнов. Но лучше всего взаимодействовать с фонтанами в рамках плавательного бассейна, так вода в этом случае забирается из бассейна.
Дайя Дьяченко
Ещё одна опасность, которая подстерегает желающих искупаться в фонтане, — это удар электрическим током. Ведь в фонтанах всегда есть подсветка и провода, которые лежат прямо на дне. К тому же, велик риск пораниться об острые фрагменты труб и прожекторы. А ещё можно поскользнуться и упасть, ведь дно фонтанов всегда скользкое от слизи.
Дорогие мамы, папы, дедушки и бабушки. Берегите своё здоровье и здоровье ваших детей. Не умывайтесь, не купайтесь сами и запрещайте купаться детям в фонтане. Не трогайте руками провода и другие элементы фонтана. Не сидите подолгу возле фонтана, не дышите влажным воздухом рядом с ним. Наблюдайте, как струится вода издалека, и тогда фонтан будет для вас безопасен.
Дайя Дьяченко
Напомним, не так давно в парке Памяти в Белгороде зацвела вода в фонтане. На обращение отреагировали в мэрии Белгорода. Городские власти пообещали направить в парк сотрудников Белгорблагоустройства для наведения санитарного порядка.
Всего в текущем году в Белгороде запустили в работу 15 фонтанов. Не работает один, так как он требует капитального ремонта. В целом на начало апреля процент износа оборудования фонтанов составил более 55%. В неудовлетворительном состоянии было пять объектов. Они находятся на ул. Щорса, 51, ул. 5 Августа, в парке Победы, парке Памяти и возле Дома офицеров. Больше всего изношены чаши фонтанов, насосное оборудование, форсунки, водопроводные и канализационные трубы.