Болезнь легионеров и лихорадка Понтиак: после этого вы не захотите купаться в фонтане

Ещё одна опасность, которая подстерегает желающих искупаться в фонтане, — это удар электрическим током. Ведь в фонтанах всегда есть подсветка и провода, которые лежат прямо на дне. К тому же, велик риск пораниться об острые фрагменты труб и прожекторы. А ещё можно поскользнуться и упасть, ведь дно фонтанов всегда скользкое от слизи.