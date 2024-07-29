Проблем много — средств мало: где больше тратили на водоснабжение для белгородцев?

Как заявил и. о. руководителя Андрей Колесников, мероприятия позволили улучшить показатели износа водозаборных скважин и канализации. А также увеличить их протяжённость и охват по области. Однако показатели износа сетей водоотведения и водоснабжения ухудшились. Как объяснили, это связано с тем, что «принималось большое количество сетей от частных застройщиков». Однако, согласно показателям, некоторые абоненты ГУП «Белоблводоканала» перестали испытывать нехватку воды, довольны её качеством и почувствовали улучшения.