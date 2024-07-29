bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Водоснабжение

Проблем много — средств мало: где больше тратили на водоснабжение для белгородцев?

29 июля 2024, 12:10
Фото: 1MI
Водоснабжение
С 2021 года в регионе провели 586 мероприятий, связанных с водоснабжением. На это потратили более 7 млрд рублей. Однако не все показатели стали лучше. Одной из причин «неудачи» стал износ сетей водоснабжения и водоотведения. Так сколько вложили в муниципалитеты Белгородской области?

В период 2021–2023 годов, как сообщил и. о. гендиректора «Водоканала» на оперсовещании правительства региона, провели 685 мероприятий на сумму в 7,6 млрд рублей. Это 4,5 млрд рублей на водоснабжение и 2,8 млрд рублей на водоотведение. Как уточняется, средства в них активно начали вкладывать с 2021 года. Это касается:

  • строительства и реконструкции сетей водоснабжения;
  • капитального ремонта ВС
  • строительства сетей водоотведения
  • строительство и реконструкция ВО
  • строительства скважин
  • строительства и реконструкции ВНС
  • строительства и ремонта ВНБ
  • поставки станций водоподготовки
  • строительства РЧВ
  • строительства и поставки КНС
  • строительства и реконструкции ОСК

Вложения в пересчёте на одного человека при проведении указанных мероприятий оказались больше в Белгородском районе, Короче, Яковлево, Грайвороне. А меньше всего — в Старом Осколе, Губкине, Волоконовке, Белгороде и Валуйках.

Ремонт и восстановление систем водоснабжения и водоотведения в Белгородской областиРемонт и восстановление систем водоснабжения и водоотведения в Белгородской области
Ремонт и восстановление систем водоснабжения и водоотведения в Белгородской области
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Как заявил и. о. руководителя Андрей Колесников, мероприятия позволили улучшить показатели износа водозаборных скважин и канализации. А также увеличить их протяжённость и охват по области. Однако показатели износа сетей водоотведения и водоснабжения ухудшились. Как объяснили, это связано с тем, что «принималось большое количество сетей от частных застройщиков». Однако, согласно показателям, некоторые абоненты ГУП «Белоблводоканала» перестали испытывать нехватку воды, довольны её качеством и почувствовали улучшения.

Мероприятия по улучшению водоснабжения и водоотведенияМероприятия по улучшению водоснабжения и водоотведения
Мероприятия по улучшению водоснабжения и водоотведения
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Как видно по жалобам жителей области, проблема водоснабжения наиболее остро ощущается в Старом Осколе, однако, несмотря на это, муниципалитет получил не самую значимую часть из общей суммы финансирования на решение трудностей. Кроме того, на оперсовещании Старый Оскол стал одним из ведущих по проблеме вывоза мусора.

Старый Оскол опустил нам показатели: в городе и к 2028 году вопрос по воде не решат?
Узнать подробнее
Читайте также:
Вода и канализация: где чаще возникают проблемы с ними у белгородцев?Белгородский завод сливает нечистоты в поле и портит питьевую воду?Водяной вопрос белгородцев: десятилетия заброшенности, частники, проклятые огороды
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Благоустройство#Водоснабжение#Новости Белгорода#Инфраструктура#Водоотведение#Белгород
Подпишитесь
Ни Демидову, ни Голикову не надо: что пошло не так с восстановлением Белгорода
Сегодня, 08:11
Житель Белгорода оказался «заперт» на Украине и не может вернуться домой второй год
Сегодня, 13:55
Слишком много велосипедистов: в мэрии Белгорода объяснили изменения в парке «Берега»
Сегодня, 13:30
Где рожать? Беременные женщины зря уезжают из Белгорода, считают в правительстве
Сегодня, 11:37
Под Сочи исправили ошибку в табличке с названием города в Белгородской области
Сегодня, 14:11
Энергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧС
Сегодня, 11:27