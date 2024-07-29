Проблем много — средств мало: где больше тратили на водоснабжение для белгородцев?

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В период 2021–2023 годов, как сообщил и. о. гендиректора «Водоканала» на оперсовещании правительства региона, провели 685 мероприятий на сумму в 7,6 млрд рублей. Это 4,5 млрд рублей на водоснабжение и 2,8 млрд рублей на водоотведение. Как уточняется, средства в них активно начали вкладывать с 2021 года. Это касается:
Вложения в пересчёте на одного человека при проведении указанных мероприятий оказались больше в Белгородском районе, Короче, Яковлево, Грайвороне. А меньше всего — в Старом Осколе, Губкине, Волоконовке, Белгороде и Валуйках.
Как заявил и. о. руководителя Андрей Колесников, мероприятия позволили улучшить показатели износа водозаборных скважин и канализации. А также увеличить их протяжённость и охват по области. Однако показатели износа сетей водоотведения и водоснабжения ухудшились. Как объяснили, это связано с тем, что «принималось большое количество сетей от частных застройщиков». Однако, согласно показателям, некоторые абоненты ГУП «Белоблводоканала» перестали испытывать нехватку воды, довольны её качеством и почувствовали улучшения.
Как видно по жалобам жителей области, проблема водоснабжения наиболее остро ощущается в Старом Осколе, однако, несмотря на это, муниципалитет получил не самую значимую часть из общей суммы финансирования на решение трудностей. Кроме того, на оперсовещании Старый Оскол стал одним из ведущих по проблеме вывоза мусора.