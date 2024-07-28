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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

КамАЗ, ЛЭП и частный дом под Белгородом стали новой целью для ВСУ

КамАЗ, ЛЭП и частный дом под Белгородом стали новой целью для ВСУ

28 июля 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney
Под огнём ВСУ оказались три населённых пункта Белгородской области. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 28 июля, ВСУ атаковали населённые пункты Грайворонского и Шебекинского городских округов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Так, в Дроновке Грайворонского округа украинский беспилотник сбросил боеприпас на ЛЭП, из-за чего часть села осталась без света. Аварийные бригады приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ.

В Вознесеновке Шебекинского округа сдетонировал БПЛА — в одном частном доме выбило окна. В Белянке дрон атаковал КамАЗ на территории сельскохозяйственного предприятия. Водитель не пострадал: он успел вовремя покинуть транспорт. КамАЗ получил повреждения.

На местах происшествий работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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